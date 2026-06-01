Treni da Pisa a Minucciano, servizio al via da luglio

Un nuovo servizio ferroviario estivo sarà attivato sulla tratta Pisa – Versilia – Minucciano dal 15 luglio al 6 settembre. Il servizio prevede treni Pisa-Minucciano mattutini e serali, studiati per garantire collegamenti comodi tra la città, la costa e la montagna, favorendo l’accesso a percorsi escursionistici, borghi storici e attività all’aperto.

“L’iniziativa per noi è di fondamentale importanza – spiega l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni - vuol sostenere la mobilità via ferro nelle aree interne e sulla costa, e al tempo stesso favorire il turismo, creando nuove, preziose opportunità di spostamento e collegamento tra Pisa, la costa e la Lunigiana.

In particolare, il treno diretto mattutino da Pisa a Minucciano consente di raggiungere la destinazione entro le 9:20, mentre il treno serale permette il rientro a Pisa entro le 20:56, offrendo così la possibilità di trascorrere un’intera giornata in montagna.

“Vogliamo inoltre ricordare – aggiunge Boni – che il servizio è integrato con tre coppie di treni-navetta sulla tratta Aulla – Minucciano, pensate per assicurare continuità nei collegamenti visto che Aulla è un nodo strategico di interscambio. Sono inoltre garantite corrispondenze puntuali con i treni della linea Parma – La Spezia, coprendo tutte le fasce orarie della giornata. Confido che l’organizzazione di questo servizio faciliti gli spostamenti dei residenti e contribuisca a rendere più fruibili le molte attrattive turistiche del territorio”.

Si ricorda che nel periodo dal 14 luglio al 6 settembre 2026, la linea ferroviaria Lucca-Aulla sarà sospesa nella tratta Castelnuovo Garfagnana-Minucciano, mentre la tratta Minucciano-Aulla resterà operativa con servizio regolare.

"Questa interruzione programmata, inizialmente vista come un problema infrastrutturale, conclude Boni, si è trasformata in un'opportunità per sperimentare un servizio innovativo dedicato al turismo, che garantisce anche la mobilità dei residenti. Un modello che può diventare un vero prodotto turistico integrato, valorizzando mare, montagna, borghi e percorsi naturalistici." I treni sono già acquistabili nei sistemi di vendita di Trenitalia.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa