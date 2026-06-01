Truffa del finto maresciallo a Lucca, sottratti gioielli da 15mila euro

Due uomini residenti in provincia di Napoli, di 55 e 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di truffa aggravata in concorso dopo aver messo a segno il raggiro del "finto maresciallo" ai danni di una donna di 58 anni a Nozzano, nel comune di Lucca. Il più giovane, originario dell'Egitto, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga nei boschi.

L'operazione è scattata sabato scorso quando alcuni militari in abiti civili hanno notato nei pressi della stazione ferroviaria un'utilitaria presa a noleggio a Napoli. Insospettiti dalla presenza dei due occupanti, i carabinieri hanno deciso di seguirne gli spostamenti fino alla frazione di Nozzano.

Qui il ventenne è sceso dall'auto e, dopo aver raggiunto a piedi un'abitazione consultando ripetutamente il telefono cellulare, è rientrato poco dopo con uno zaino sulle spalle. A quel punto è scattato il controllo. Mentre il conducente è stato immediatamente fermato, il giovane ha tentato di sottrarsi all'arresto, lanciando lo zaino in un fosso e rifugiandosi in una zona boschiva, dove è stato infine raggiunto e bloccato.

All'interno dello zaino i militari hanno trovato gioielli e monili in oro per un valore stimato di circa 15mila euro, sottratti poco prima alla vittima attraverso una truffa telefonica. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna era stata convinta a far uscire di casa il marito con il pretesto di un'urgenza presso la caserma dei carabinieri. Rimasta sola, aveva ricevuto un'altra telefonata nella quale le era stato riferito che il coniuge risultava coinvolto in una presunta rapina. Per evitare conseguenze giudiziarie, le era stato chiesto di consegnare denaro e preziosi a un fantomatico incaricato del tribunale. A presentarsi alla porta era stato invece il ventenne arrestato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. I due uomini sono stati condotti nel carcere di Lucca, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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