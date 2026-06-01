“Omaggio a Puccini” torna con il suo secondo appuntamento, che questa volta è un evento pensato e per le scuole e realizzato dalle scuole, coinvolgendo gli alunni delle primarie e delle secondarie dell'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto. Lo spettacolo si chiama 'Turandot raccontata dai bambini' e infatti saranno proprio loro, dopo il lungo lavoro fatto durante l'anno scolastico, a raccontare ai genitori e al pubblico la storia di Turandot, forse la più celebre, anche se incompiuta, opera del compositore Giacomo Puccini.

L'appuntamento è per mercoledì 3 giugno alle 18 nel giardino del plesso scolastico di Orentano.

Lo spettacolo è stato costruito durante l'anno, grazie a un percorso fatto dalle insegnanti con gli alunni che sono arrivati a scoprire Puccini e i contenuti dell'opera del compositore lucchese.

Un momento didattico, ma anche creativo e di introduzione alle arti, visto che da qui poi è nato lo spettacolo che tutti potranno vendere mercoledì prossimo.

“Questo – spiega l'assessore alla cultura e alla scuola Nicola Sgueo - è uno di quei lavori di cui ritengo di poter andare fiero e in cui siamo riusciti, grazie anche alla fiducia accordatami dal sindaco Fabio Mini a fondere la delega alla cultura con quella alla scuola.

Nello specifico di questa iniziativa con la scuola ci tengo a ringraziare il dirigente Sandro Sodini, gli insegnanti e il regista dello spettacolo Stefano Mecenate, quest'ultimi insieme hanno saputo guidare i ragazzi in un percorso di scoperta di Turandot di Puccini, ma anche in un momento scenico dove hanno imparato a mettersi in gioco e misurarsi con le primissime esperienze teatrali.

Questo inoltre è un tassello fondamentale – conclude l'assessore - del programma “pucciniano” che abbiamo pensato per Castelfranco e che si snoderà, per tutto un anno. Per fare tutto questo abbiamo dato come amministrazione l'incarico al centro studi Arnopolis di sviluppare il progetto e questo è il secondo appuntamento”.



Fonte: Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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