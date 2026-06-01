Verdi Game: la storia del grande compositore al 'Giugno Musicale Castellano'

Entra nel vivo il “Giugno Musicale Castellano” che presenta nel fine settimana ben due spettacoli. Il primo appuntamento è in programma venerdì 5 giugno al Cortile di Santa Maria della Marca (ore 21.00) con “I Giovani e la Filarmonica”: serata in cui sarà eseguito “Pierino e il Lupo”, celebre fiaba musicale di Sergej Prokofiev (direttore Stefano Mangini, narratore Davide Dall’Osso) e vedrà sul palco i ”Turbolenti”, allievi questi ultimi che seguono i progetti realizzati congiuntamente dalla Filarmonica e dalla Scuola di Musica (diretti da Jasmine Conti).

Sabato 6 giugno la rassegna si sposterà in Piazza Gramsci (ore 21.00) per il secondo evento in programma: “Verdi game”, spettacolo “partecipato” di prosa e opera lirica inserito nel “Maggio Metropolitano” a cura del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Realizzato da “Venti Lucenti”, “Verdi Game” si presenta come una narrazione sulla vita e le opere del famoso compositore, quasi un gioco in cui il pubblico sarà coinvolto “dal vivo” come se Giuseppe Verdi fosse ancora a dilettarci con la sua enorme personalità e la sua frenetica mente musicale. Un ritratto originale e appassionato, ma anche sofferto, di un musicista che ha lasciato alcune delle più belle opere di tutti i tempi.

L’artista, l’uomo di cultura e il personaggio pubblico, la sua straordinaria musica, gli avvenimenti più significativi della sua vita, le sue creazioni saranno narrate attraverso attori, cantanti, musica dal vivo, storie di vita e storie di opere. A far da contraltare il personaggio di Falstaff, cui sarà affidato il compito di offrire una nuova chiave di lettura sulla vita: ridere fa bene al cuore e alla testa, serve a ridimensionare il valore dei piccoli e grandi sconforti, ma anche a mettere in luce quanto la natura umana sia fragile e piena di difetti.

L’ allestimento dello spettacolo è a cura del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (in coproduzione con Venti Lucenti) ed è realizzato in collaborazione con l’Accademia del Maggio Musicale nell’ambito del “Maggio Metropolitano” un progetto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze.

“Il Giugno Musicale castellano – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – presenta questa settimana due appuntamenti imperdibili, un concerto con i nostri giovani e un delizioso mix di teatro e musica che accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno dei più grandi compositori italiani di ogni epoca, uno spettacolo inserito nel prestigioso calendario del Maggio Metropolitano. Il Giugno Musicale Castellano prosegue così il suo cammino nella valorizzazione dei nuovi talenti, dell’attenzione alle nuove generazioni, in sinergia con una programmazione di più ampio respiro che punta a generare cultura e bellezza”

Il Giugno Musicale Castellano è promosso dal Comune di Castelfiorentino, dall’Associazione Orpheus, dall’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, in collaborazione con la Scuola di Musica, la Filarmonica “G. Verdi” e il Centro Culturale “Cambio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa