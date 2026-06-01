Tre serate di musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, tra arte, natura e contaminazioni musicali. Prenderà il via sabato 6 giugno 2026 “Suoni del Genio – Musica e arte nel giardino di Leonardo”, nuova rassegna estiva promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto di Empoli in collaborazione con il Museo Leo Lev di Vinci.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel giardino del museo, in via Roma 26 a Vinci, con inizio alle ore 21.15 e ingresso libero. La rassegna è realizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze.

Tre concerti, tre atmosfere differenti e un unico filo conduttore: la volontà di creare un dialogo tra musica, bellezza e territorio, valorizzando uno spazio culturale immerso nel cuore della città di Leonardo.

"Con “Suoni del Genio” vogliamo proporre un’esperienza culturale che unisca musica e luoghi – sottolinea Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico dell’Associazione culturale Il Contrappunto –. Il giardino del Museo Leo Lev è uno spazio raccolto, suggestivo, capace di creare una particolare vicinanza tra musicisti e pubblico. Abbiamo costruito un programma vario, pensato per coinvolgere spettatori di età e sensibilità differenti, attraversando mondi musicali diversi ma sempre accessibili e coinvolgenti".

Ad aprire la rassegna, sabato 6 giugno, sarà il quartetto di clarinetti “Le Rose dei Venti” con il concerto “Musiche dal grande e piccolo schermo”. Protagonisti Valentina Carli, Adele Ceccanti, Gregorio Del Vecchio e Matilde Michielin, impegnati in un programma dedicato alle più celebri colonne sonore di film, serie televisive, cartoni animati e videogiochi, arrangiate appositamente per quartetto di clarinetti.

Il secondo appuntamento, in programma sabato 20 giugno, vedrà protagonista l’Ensemble Tango Nuevo con “Tra Tango e Jazz”, concerto ispirato allo storico incontro artistico tra Astor Piazzolla e Gerry Mulligan nel celebre album “Summit – Reunion Cumbre” del 1974.

L’ensemble, formato da Lorenzo Nocci al sax baritono, Duccio Santi al sax tenore, Iacopo Conte al pianoforte e Camilla Cantara alle percussioni, nasce all’interno della classe di musica da camera del Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena sotto la guida della Maestra Margherita Di Giovanni.

Il programma proporrà un percorso musicale nato per fondere il ritmo del tango nuevo con le sonorità raffinate del jazz contemporaneo, alternando brani tratti da “Summit – Reunion Cumbre” a celebri pagine del repertorio di Piazzolla e Richard Galliano, tra cui “Oblivion”, “Libertango” e “Tango pour Claude”.

A chiudere la rassegna, sabato 27 giugno, sarà il “Duo Maluma” con il recital d’opera “Sogni, arie e ricordi”, iniziativa patrocinata dal Comune di Vinci. Sul palco il soprano

Valentina Saccone e il pianista Niccolò Cantara, protagonisti di un concerto dedicato al grande repertorio lirico e da camera con musiche di Bellini, Donizetti, Puccini, Mascagni e molti altri.

Valentina Saccone, musicista e linguista, si è formata con Nicoletta Maggino, diplomandosi successivamente al Conservatorio di Siena e perfezionandosi con Cristina

Ferri. Nel corso della sua attività artistica ha debuttato in ruoli come Suor Angelica, Musetta e Serpina, collaborando con realtà quali Orchestra da Camera Fiorentina, Corale Senese ed Elysium Chorus.

Niccolò Cantara, pianista e compositore, si è formato con Hector Moreno, Andrea Severi, Antonio Anichini e Paolo Furlani, dedicandosi prevalentemente al repertorio lirico e collaborando con importanti festival e istituzioni musicali, tra cui il Maggio Musicale Fiorentino e il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.

INFO

Tutti i concerti si terranno presso il Giardino del Museo Leo Lev

Via Roma 26 – Vinci (FI)

Ingresso libero

Per informazioni: info@associazioneilcontrappunto.com 353 4799903 www.associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Associazione culturale Il Contrappunto - Ufficio Stampa