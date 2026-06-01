Cala il sipario sulla XXXIII edizione del Meeting Nazionale'Città di Empoli'

Un weekend di grande nuoto e travolgente entusiasmo ha animato la piscina comunale di Empoli in occasione dell’attesissimo Meeting Nazionale “Città di Empoli”, tornato nella sede storica dopo cinque anni di assenza. Nella vasca olimpionica esterna a 10 corsie hanno gareggiato circa 1.200 atleti tesserati FIN, appartenenti alle categorie Esordienti A, Ragazzi e Assoluti, in rappresentanza di 48 società sportive provenienti da tutta Italia, zoccolo duro la Toscana con ben 29 società in gara. La manifestazione si è confermata tra gli appuntamenti più attesi del calendario natatorio italiano.

Il trofeo Meeting Nazionale “Città di Empoli” è stato conquistato dalla Rari Nantes Florentia Asd, che ha confermato il successo ottenuto nell’edizione precedente, chiudendo al primo posto con 371,50 punti, seguita da Livorno Aquatics Asd e dalla società laziale Zero9 Team Ssd. Positivo anche il bilancio delle due società di casa: Aquatempra ha chiuso all’ottavo posto della classifica generale grazie ai 121 punti totalizzati con 4 medaglie d’oro, un argento e 5 bronzi, mentre Team Nuoto Toscana Empoli (TNT) ha ottenuto il 22esimo piazzamento con 49 punti e 2 medaglie d’oro, 2 argenti e 1 bronzo. Un risultato che conferma la crescita e la competitività del movimento natatorio empolese in un contesto di alto livello tecnico e partecipativo.

Per Aquatempra la tre giorni di gare si chiude con la conferma di un gruppo competitivo e in costante crescita, capace di ottenere risultati di rilievo soprattutto nelle categorie femminili. Grande protagonista Tessa Poggianti (esordiente A, 2014) che sale sul gradino più alto del podio per ben tre volte: nei 100 farfalla (1’17.38), 200 farfalla (2’56.99) e 200 misti (2’45.12). Particolarmente brillanti anche le prove di Elide Maria Zanardo (esordiente A, 2014), l’atleta più premiata del team Aquatempra con oro nei 50 stile libero (31.10), argento nei 50 farfalla (34.78), bronzo nei 100 dorso (1’19.69) e nei 200 dorso (2’48.44). A completare il medagliere i bronzi della campionessa Virginia Forconi (juniores, 2011) 1’05.71 nei 100 dorso, Benedetta Pagli (ragazzi, 2012) nei 400 misti (5’49.90) e Giulia Parisi (esordienti A, 2015) nei 50 rana (40.88).

La Team Nuoto Toscana Empoli, società organizzatrice della manifestazione, è stata trascinata dalle straordinarie prestazioni di Gabriele Pagliai. L’atleta (ragazzi, 2010) ha conquistato due medaglie d’oro nei 50 farfalla (26.77) e 200 misti (2’17.31), un argento nei 200 farfalla (2’14.11) e un bronzo nei 100 della stessa specialità (59.85). Da segnalare anche l’ottima prova di Caterina Fabiani (ragazzi, 2013), che ha conquistato la medaglia d’argento nei 400 stile libero con 4’46.63.

A impreziosire il Meeting Nazionale “Città di Empoli” sono stati anche quattro nuovi record della manifestazione, che testimoniano l'elevato livello tecnico delle gare: Irene Mati ha fatto registrare il miglior tempo nei 50 rana con 31.06, Sara Franceschi, bronzo ai Mondiali di Doha 2024, bronzo agli Europei di Roma 2022 e atleta con tre partecipazioni olimpiche all’attivo ha stabilito il nuovo primato nei 200 rana in 2'29.85, Emanuele Potenza ha fermato il cronometro a 4'22.92 nei 400 misti, mentre Gaialuce Becattini ha siglato il record dei 200 farfalla con il tempo di 2'13.89.

La manifestazione è stata organizzata dalla Team Nuoto Toscana Empoli ASD in collaborazione con Aquatempra con il patrocinio del Comune di Empoli e della FIN Comitato Regionale Toscano e il contributo di Timenet, Livith Societies, Toscana Energia, Panchetti, I Medicei, Permess, Inpa e Assicurazioni Generali e Tinghi Motors.

Fonte: Ufficio Sla il sipario sulla XXXIII edizione del Meeting Nazionale “Città di Empoli”tampa