Zanzare, il Comune distribuisce le pasticche antilarvali a Vinci e Spicchio

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Mercoledì 3 in piazza della Libertà e lunedì 8 in piazza dei Mille

Mercoledì 3 e lunedì 8 giugno 2026 il Comune di Vinci distribuirà le confezioni di pasticche antilarvali, utili a prevenire la proliferazione delle zanzare.

Verranno istituiti due punti di distribuzione, uno il 3 giugno, dalle 9 alle 11, in Piazza della Libertà a Vinci, in concomitanza con il mercato settimanale, e l’altro l’8 giugno, dalle 17 alle 19, durante il mercato rionale di Spicchio in Piazza dei Mille.

Ogni nucleo familiare potrà ritirare una sola confezione del prodotto.

Ogni confezione contiene infatti dieci pasticche, e ogni pasticca, perché sia efficace, va messa nei tombini privati di pertinenza delle abitazioni.

Le pasticche non utilizzate e ritirate durante le distribuzioni degli anni precedenti possono ancora essere utilizzate, in quanto ancora efficaci. Per questo motivo il Comune di Vinci invita la cittadinanza al ritiro solo se sprovvisti e se strettamente necessario.

Il Comune di Vinci fa inoltre sapere che la disinfestazione contro le zanzare sulle aree pubbliche è stata ultimata.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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