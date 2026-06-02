80 anni di Repubblica: a Firenze al via le celebrazioni Sottotitolo

Hanno avuto inizio questa mattina, in Piazza della Repubblica, le celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con la cerimonia dell’Alzabandiera, alla presenza delle principali autorità cittadine, civili e militari.

Successivamente, il corteo si è spostato in Piazza della Signoria, dove il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha dato lettura del messaggio del Presidente della

Repubblica.

Le celebrazioni sono poi proseguite con la consegna dei diplomi agli insigniti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

I 22 insigniti:

Cavalieri:

BAGNO A RIPOLI

- Della Lunga Simone

Ispettore Antincendi dei Vigili del Fuoco della Toscana, si è distinto per competenza, precisione e senso di responsabilità. Ha contribuito a creare un ambiente di lavoro

collaborativo ed efficace. Impegnato anche nel volontariato, si dedica all’assistenza delle persone fragili, rappresentando un esempio concreto di professionalità unita a

solidarietà.

CAMPI BISENZIO

- Geom. Cristiano Biancalani

Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio dal 2010, volontario dal 1988, ha dedicato la propria vita al servizio della comunità con straordinaria continuità e

passione. Esempio autentico di solidarietà, si è distinto in particolare durante l’alluvione che ha colpito il territorio nel 2023. Ricopre inoltre incarichi di rilievo nel

coordinamento delle Misericordie, contribuendo con competenza e spirito di servizio allo sviluppo del volontariato.

IMPRUNETA

- Dott.ssa Paola Torrusio

Medico Superiore della Polizia di Stato, è un punto di riferimento per competenza e professionalità. Durante l’emergenza Covid-19 ha operato con grande dedizione e

umanità. Promuove inoltre attività di formazione sanitaria, contribuendo alla tutela della salute pubblica.

PELAGO

- Lgt. C.S. Domenico Librizzi

Comandante della Stazione Carabinieri di Pelago, è un punto di riferimento per il territorio dal 1995. Dotato di solide competenze investigative, si distingue per

leadership e capacità di gestione delle criticità. La sua attività è caratterizzata da forte etica professionale e costante impegno per la sicurezza della comunità.

PONTASSIEVE

- Lgt. C.S. Massimiliano Conforti

Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui il comando della Stazione di Pontassieve. Ha operato in contesti complessi con dedizione

e spirito di iniziativa, garantendo costante vicinanza alla cittadinanza. Apprezzato per serietà e riservatezza, si è distinto per capacità operative e concreti risultati, rappresentando un esempio di integrità e servizio.

RUFINA

- Sig. Massimo Bartolozzi

Dipendente civile del Comando Militare Esercito “Toscana”, si è distinto per costante impegno, elevata professionalità e profondo senso del dovere. Ha contribuito in modo

concreto all’efficienza degli uffici, operando con dedizione, spirito di iniziativa e grande affidabilità. Apprezzato per equilibrio e capacità di collaborazione, rappresenta un punto di riferimento per l’amministrazione. Anche nella vita privata esprime alti valori civici, generosità e attenzione verso gli altri, incarnando pienamente i principi del servizio pubblico.

VAGLIA

- Dott.ssa Simona Di Marco

Vice Direttrice del Museo Stibbert, al quale è legata da oltre quarant’anni, ha dedicato la sua attività alla valorizzazione del patrimonio culturale. Studiosa e curatrice, ha

promosso mostre e pubblicazioni anche a livello internazionale, contribuendo alla diffusione della conoscenza storico-artistica. Esempio di competenza e dedizione alla

cultura.

FIRENZE

- Prof. Enrico Colle

Direttore del Museo Stibbert di Firenze e docente universitario, è tra i maggiori studiosi delle arti decorative. Ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del

patrimonio artistico nazionale attraverso ricerche, catalogazioni e pubblicazioni di rilievo. La sua attività coniuga rigore scientifico e impegno culturale, rappresentando un

punto di riferimento nel settore.

- Dott.ssa Nadia Giannattasio

Commissario Capo della Polizia di Stato, si è distinta nel contrasto alla violenza di genere. Ha ricoperto incarichi di rilievo alla Questura di Firenze, tra cui quello di

Responsabile dell’Ufficio Minori e Fasce Vulnerabili, ed è apprezzata docente e relatrice. Alla competenza professionale unisce una straordinaria sensibilità umana,

rappresentando un esempio di impegno civile e sociale.

- Dott. Fabio Malavolti

In servizio presso l’Istituto Geografico Militare, vanta una lunga esperienza anche internazionale. Si è distinto per competenza e versatilità nella gestione amministrativa e

del personale. Il suo operato rappresenta un esempio di affidabilità e dedizione al servizio della Difesa.

- Dott. Stefano Manzini

Professionista di alto livello nel settore farmaceutico, in oltre 40 anni di servizio presso il Gruppo Menarini, ha contribuito allo sviluppo di importanti farmaci a livello

internazionale. Fondatore dell’associazione ManzAid, è impegnato nella cooperazione nei Paesi svantaggiati. La sua figura unisce eccellenza scientifica e profondo impegno

umanitario.

- Prof.ssa Ersilia Menesini

Professoressa ordinaria all’Università di Firenze e Prorettrice per didattica, orientamento e servizi agli studenti, si occupa di Psicologia dello sviluppo e

dell’educazione. La sua ricerca riguarda i fattori di rischio e protezione nelle diverse fasi della vita, in particolare infanzia e adolescenza, con attenzione alle relazioni scolastiche e ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Ha contribuito alla creazione di un protocollo tra Prefettura di Firenze e Università di Firenze finalizzato alla promozione di percorsi formativi rivolti a giovani in difficoltà socio-educativa.

- Sig. Francesco Paszkowski

Designer specializzato nel settore nautico, si distingue da oltre trent’anni per l’eccellenza dei progetti realizzati dallo studio “Francesco Paszkowski Design”, contribuendo in modo significativo alla diffusione e al prestigio del Made in Italy nel mondo. Accanto all’attività professionale, ha promosso la formazione delle nuove generazioni, collaborando con università italiane per avvicinare i giovani al design nautico e diffondere la cultura progettuale italiana. La sua attività rappresenta un esempio di creatività, competenza e impegno nella valorizzazione dell’eccellenza italiana nel mondo.

- Sig.ra Stefania Perini

Docente della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo “Le Cure”, si distingue per l’impegno educativo e la costante attenzione al benessere della comunità scolastica. Ha operato con sensibilità, equilibrio e spirito inclusivo, accompagnando alunne, alunni e colleghi in percorsi di crescita condivisa e contribuendo a rafforzare il senso di

appartenenza alla comunità educativa. Riferimento autorevole e generoso per famiglie e territorio, rappresenta un esempio di dedizione, competenza e alto valore umano nel servizio all’istruzione.

- Col. Massimo Scotti

Colonnello dell’Esercito, con esperienza anche in ambito NATO, ha partecipato a missioni internazionali in Kosovo e Afghanistan. Si distingue per professionalità,

disciplina e senso dello Stato. Attualmente in servizio nella Multinational Division South, è un punto di riferimento per competenza e affidabilità.

- Prof.ssa Maria Concetta Zoppi

Professoressa emerita dell’Università di Firenze, già ordinario e Preside della Facoltà di Architettura, ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo degli studi urbanistici e dell’architettura del paesaggio. Fondatrice della Scuola di specializzazione in Progettazione dei giardini e Architettura del paesaggio e del Dottorato in Progettazione paesistica, ha contribuito in modo decisivo alla formazione di nuove generazioni di studiosi e professionisti. Ha svolto un’intensa attività scientifica e accademica anche a livello internazionale ed ha saputo unire, ricerca, didattica e applicazione pratica, offrendo un contributo significativo alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Ufficiali:

FIRENZE

- Gen. B. Luca Cervi

Generale di Brigata della Guardia di Finanza, vanta una carriera di alto profilo con incarichi di grande responsabilità operativa e strategica. Si è distinto per competenza,

visione e capacità di coordinamento, contribuendo in modo determinante agli obiettivi istituzionali. Attualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresenta un autorevole punto di riferimento per preparazione, equilibrio e forte senso dello Stato.

- Dott.ssa Elisa Beatrice Cozza

Dirigente Superiore della Polizia di Stato, attualmente Vice Direttore della Scuola Superiore di Polizia, si distingue per competenza e impegno. Ha operato nel settore

dell’ordine pubblico e nello sviluppo di sistemi innovativi di sicurezza. Accanto all’attività professionale, si dedica al volontariato a favore dei più piccoli, testimoniando

una forte sensibilità sociale e un autentico spirito di servizio.

- Col. Benedetto Labianca

Ufficiale della Guardia di Finanza, si è distinto per capacità professionali e risultati significativi nel contrasto all’evasione e agli illeciti economici. Ha operato con efficacia

anche nel controllo delle risorse pubbliche, sviluppando collaborazioni proficue sul territorio. Esempio di dedizione e senso dello Stato.

- Ten. Col. Lucia Senatore

Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, in servizio presso la DIA di Firenze, ha maturato esperienze operative e gestionali di rilievo. Si distingue per capacità

organizzativa e impegno nel contrasto alla criminalità economica. Esempio di determinazione e servizio allo Stato.

- Dott. Giuseppe Solimene

Dirigente della Polizia di Stato, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità, tra cui quello di Vicario del Questore di Firenze e, da ultimo, di Questore della Provincia di

Pordenone, distinguendosi per autorevolezza, competenza e spiccate doti umane. Nel corso della carriera ha maturato una solida esperienza operativa e organizzativa,

dirigendo importanti uffici sul territorio e coordinando servizi di ordine pubblico anche in occasione di eventi di rilievo internazionale. Particolarmente sensibile alle tematiche sociali, ha promosso iniziative a favore delle categorie più fragili. Professionista attento e innovativo, si è distinto anche nella progettazione logistica e nella promozione della sicurezza e della sostenibilità, rappresentando un esempio di equilibrio tra capacità operative e impegno umano al servizio della collettività

Commendatori:

EMPOLI

- Dott. Giovanni Mola

Sottufficiale dei Carabinieri in pensione che ha prestato servizio presso il Nucleo Anti Sofisticazioni di Firenze, si è sempre distinto per altissimo senso del dovere, passione e professionalità. Ha conseguito risultati di rilievo, operando con rigore e dedizione al servizio della collettività.

Fonte: Ufficio Stampa