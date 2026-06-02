Abc Castelfiorentino: l'Under 17 vola alla final four di Coppa Toscana

Volano alla final four di Coppa Toscana i ragazzi di Alberto Ciampolini, che al PalaBetti superano per 88-81 la Pallacanestro Maginot nella gara ad eliminazione diretta valida per i quarti di finale. Una vittoria frutto di una prestazione solida e corale, con ben cinque uomini in doppia cifra e con un ultimo quarto letteralmente dominato. Dopo il botta e risposta iniziale (23-25 al 10′), gli ospiti allungano a cavallo tra la seconda e la terza frazione, fino a toccare la doppia cifra di vantaggio alla terza sirena (58-73). Ma proprio nel momento più difficile, quando l’inerzia sembra pendere tutta dalla parte della squadra senese, i gialloblu alzano le barricate in difesa e scappano via, grazie ad ottime percentuali dalla lunga distanza che valgono un parziale di 30-8 e decidono la sfida.

Adesso attesa per il calendario della final four, in programma a Piombino.

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. MAGINOT 88-81

Tabellino: Di Carlo 19, Paniccià 12, Nardi 8, Falorni 16, Profeti 2, Giovannoni 9, Mannocci 10, Bertelli 12, Di Vilio, Capuana, Bufalini, Macchi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 23-25, 19-23, 16-25, 30-8

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa