Meteo in Toscana, allerta gialla fino al 3 giugno

Peggioramento del tempo dalla serata di oggi, martedì 2 giugno, per l'arrivo di una perturbazione che interesserà la Toscana a partire dalle zone nord-occidentali, per poi estendersi al resto della regione nel corso della notte. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio di domani, mercoledì 3 giugno.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle ore 22 di oggi fino alle ore 12 di domani per gran parte del territorio regionale.

Sono attese precipitazioni anche temporalesche, localmente intense, con cumulati più elevati sulle zone di nord-ovest. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica. Vento forte da sud-ovest è previsto inoltre sull'Alto Mugello, con raffiche fino a 60-80 chilometri orari, mentre il mare sarà molto mosso sul settore settentrionale della costa.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

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