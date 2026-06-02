Sei persone soccorse dai bagnini a Viareggio: tra loro due bambine

Pomeriggio impegnativo per gli assistenti alla balneazione sul litorale di Viareggio, dove il mare mosso e le forti correnti hanno messo in difficoltà diversi bagnanti.

Nella zona della Darsena, i bagnini degli stabilimenti Arizona, Rossella e Vittoria sono intervenuti per soccorrere tre turisti inglesi cinquantenni che, una volta entrati in acqua, non riuscivano più a tornare verso la riva a causa delle correnti che li stavano trascinando al largo. L'intervento si è reso necessario nei pressi della spiaggia libera della Lecciona, tratto di arenile non sorvegliato.

Poco dopo, sempre nella stessa area del litorale, i bagnini dello stabilimento Alhambra hanno prestato soccorso ad altre tre persone in difficoltà: due bambine di 7 anni e una donna di 52 anni, anch'esse ostacolate dal mare agitato durante la balneazione.

Tutti i bagnanti sono stati riportati in sicurezza a riva grazie al tempestivo intervento degli assistenti.