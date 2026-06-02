Torna l'estate più avventurosa di sempre con i campi estivi de Il Gelsomino Ranch

C’è un luogo, tra le colline di Montaione, dove l’estate profuma ancora di libertà, cavalli, falò e avventura vera. È Il Gelsomino Ranch, storica realtà toscana che da oltre 26 anni organizza esperienze estive uniche per bambini e ragazzi, trasformando semplici vacanze in ricordi destinati a durare per sempre.

Situato in Via Mura 22 a Montaione, nel cuore della campagna toscana, il ranch è pronto anche quest’anno ad accogliere decine di giovani per un’estate fatta di natura, cavalli, amicizia e vita all’aria aperta. Un progetto educativo e coinvolgente che negli anni ha conquistato famiglie provenienti da tutta la Toscana e non solo.

Settimane Verdi: cinque giorni immersi nella natura

Dal 15 al 19 giugno prenderanno il via le attesissime “Settimane Verdi”, dedicate ai bambini dai 7 ai 12 anni.

Dalle 8:00 alle 17:00, i partecipanti vivranno giornate piene di:

- Attività con i cavalli,

- Giochi di gruppo,

- Esperienze nel verde,

- Laboratori,

- Avventure all’aria aperta,

- Momenti educativi e di socializzazione.

Inclusi anche 3 pasti al giorno, per vivere il ranch dalla mattina alla sera in totale serenità.

Qui i bambini imparano a stare insieme, a rispettare gli animali e la natura e a divertirsi lontano da tablet e videogiochi.

“72 Ore – Far West Experience”: vivere davvero come i cowboy

L’evento più atteso dell’estate sarà senza dubbio il “72 Ore – Far West Experience”, in programma il 3, 4 e 5 luglio, dedicato ai ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Tre giorni e due notti fuori dal mondo moderno.

Niente telefoni.

Niente comodità artificiali.

Solo tende, cavalli, fuoco, spirito di squadra e libertà.

I ragazzi dormiranno insieme nelle tende, cucineranno da soli, mangeranno cibo povero come i cowboy di una volta e vivranno un’esperienza intensa e autentica fatta di avventura, collaborazione e crescita personale.

Tutti i pasti saranno inclusi.

Un format unico nel suo genere che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più amati del ranch.

Stage estivi per i più piccoli

Dal 6 al 10 luglio spazio anche agli stage dedicati ai bambini dai 5 agli 8 anni.

Le attività si svolgeranno dalle 8:00 alle 12:30 e saranno pensate appositamente per i più piccoli, con:

- Approccio al cavallo,

- Giochi,

- Attività educative,

- Momenti di gruppo,

- Esperienze nella natura.

Inclusa anche la colazione.

A settembre torna “72 Ore – Il Ritorno”

Dopo il successo delle passate edizioni, il viaggio nel Far West continuerà anche a settembre con “72 Ore – Il Ritorno”, previsto per il 4, 5 e 6 settembre, ancora dedicato ai ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Un’altra occasione per vivere tre giorni completamente immersi nella natura e creare amicizie indimenticabili.

Oltre 26 anni di passione, cavalli e valori veri

Il Gelsomino Ranch è da anni un punto di riferimento per chi ama il mondo dei cavalli e le esperienze autentiche a contatto con la natura.

Qui non si offre semplicemente un campo estivo: si insegna ai ragazzi a collaborare, adattarsi, rispettare gli altri e vivere emozioni vere.

In un’epoca dominata dagli schermi, il ranch propone qualcosa di raro: un’estate reale.

Per molti sarà un semplice camp estivo.Per chi lo vivrà davvero, sarà un’avventura che resterà nel cuore per tutta la vita.

Fonte: Ufficio Stampa