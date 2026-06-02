Minaccia di gettarsi dal tetto del museo dell'Opera del Duomo: 22enne salvato dai vigili del fuoco

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pisa, il personale sanitario e le forze dell'ordine, accorsi dopo le numerose segnalazioni dei passanti. Il ragazzo è stato fatto scendere a terra e trasportato al Pronto Soccorso
Paura in Piazza dei Miracoli, a Pisa, dove questa mattina, davanti agli sguardi preoccupati dei turisti, un giovane di 22 anni è salito sul tetto del Museo dell'Opera del Duomo minacciando di gettarsi nel vuoto. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pisa, il personale sanitario e le forze dell'ordine, accorsi intorno alle 10.24 dopo le numerose segnalazioni dei passanti. Il ragazzo, che sarebbe affetto da disagio psichico, è stato fatto scendere a terra grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia, ed è stato trasportato al Pronto Soccorso.
Da quanto emerso, il giovane avrebbe eluso la vigilanza del museo, arrampicandosi sul tetto della struttura e iniziando a camminare sulla copertura. Dopo due ore di trattative, è stato bloccato e portato in sicurezza a terra, dove avrebbe opposto resistenza prima di essere affidato alle cure del 118 per accertamenti.
Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Pisa che hanno transennato l'area.
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