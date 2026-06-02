Giro del mondo in una sera: 120 giovani ginnasti in scena al PalaBetti

Un saggio di fine anno con momenti di altissimo spettacolo, esibizioni acrobatiche e splendide coreografie, impreziosite dai colori e dai costumi di vari paesi del mondo. E’ questo il biglietto da visita del “Giro del mondo in una sera” in programma al Palazzetto dello Sport (PalaBetti) sabato 6 giugno, ore 20.30 (ingresso libero).

Una serata che vedrà oltre 120 bambine/i della Ginnastica artistica della Polisportiva I’Giglio (età 4-16 anni) dar vita a una serie di esibizioni di tipo tecnico o coreografico (su trave e a corpo libero), a conclusione del percorso di allenamenti intrapreso durante l’anno, evidenziando le doti di equilibrio o di espressione artistica acquisiti grazie al lavoro di tutto lo staff tecnico, che da anni segue con passione questa disciplina sportiva.

Le ginnaste saranno divise a gruppi, e ciascun gruppo indosserà i colori e un abbigliamento che richiama una nazione specifica. Il saggio di fine anno segue un altro momento di restituzione pubblica che si tiene in prossimità delle feste natalizie.

“Il saggio di fine stagione di ginnastica artistica – si legge in una nota del gruppo, che fa capo alla Polisportiva I’Giglio - rappresenta la tradizionale tappa di arrivo della prima parte dell’anno sportivo, al termine di mesi intensi dedicati alla preparazione delle gare e dei campionati. L’evento costituisce un momento particolarmente significativo per tutte le ginnaste, che hanno l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico, mostrando il percorso di crescita, l’impegno e i risultati raggiunti durante la stagione. Attraverso coreografie, esercizi e dimostrazioni tecniche, le atlete accompagnano spettatori e appassionati alla scoperta del mondo della ginnastica artistica, coinvolgendo anche chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina”.

“Il gruppo di Ginnastica artistica rappresenta una delle eccellenze nel panorama sportivo della città – sottolinea l’Assessore allo Sport, Gianluca D’Alessio – la crescita importante degli ultimi anni e la recente realizzazione di una palestra dedicata determinano le condizioni ideali per il consolidamento di tutto il settore. I risultati che alcune giovanissime stanno ottenendo in alcune competizioni importanti ne sono la naturale conseguenza. Questo ovviamente ci riempie di orgoglio e soddisfazione, ma l'aspetto più importante parlando di attività giovanili rimane il fatto che le nostre ragazze e i nostri ragazzi possano coltivare la passione per lo sport in modo sano, e trascorrere parte del loro tempo libero in un ambiente sereno e sicuro‎”.

Lo staff tecnico della ginnastica artistica è formato da Caterina Dani, Giada Masserini, Marino Margaret, Francesca Bandini, Alessia Colazilli, Alessia Reali, Giorgia Cambi, Francesca Donati, Sara Malatesti, Viola Colca, Lisa Capodarca, Nicolina Patatics, Matilde Brunelli.

Chi desidera iscriversi ai corsi di ginnastica artistica può contattare Margaret (328.6122205) oppure Giorgia (331.7664693)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa