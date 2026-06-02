Fiamme in un impianto smaltimento rifiuti a Capannori, il sindaco: "Tenete le finestre chiuse"

Incendio nel Lucchese alle prime luci di questa mattina, 2 giugno, in località Salanetti, nel comune di Capannori, dove un rogo è divampato in un impianto di smaltimento rifiuti al confine con Porcari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Lucca, Pistoia e Prato che, con un'autobotte proveniente da Viareggio, hanno domato le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l'area. Dal luogo dell'incendio si è levata una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

"Dalle prime ore di stamattina è in corso un incendio a Salanetti, nel comune di Capannori, in un capannone industriale - scrive il primo cittadino Leonardo Fornaciari su Facebook -. L'incendio è stato domato, un sentito ringraziamento alle squadre dei Vigili del Fuoco".

Il sindaco ha disposto alcune norme di comportamento: "Tenere le finestre chiuse nel raggio di 500 metri dall’area interessata, qualora si percepisca odore di fumo, bruciato o plastica. Pulire accuratamente gli spazi esterni, davanzali e superfici qualora siano presenti residui di combustione come cenere o frammenti. Le eventuali produzioni agricole devono essere accuratamente lavate prima del consumo".