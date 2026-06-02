Perde il controllo della moto al crossodromo del Malandrone e cade: grave un 15enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi al crossodromo del Malandrone, a Castellina Marittima, in provincia di Pisa dove un ragazzo di 15 anni, residente nel Livornese, è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della sua moto da cross. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il quindicenne, vista la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava girando sul circuito insieme ad alcuni amici quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo durante un salto, cadendo violentemente a terra. L'impatto gli ha provocato numerosi traumi in diverse parti del corpo.

L'allarme è stato lanciato immediatamente dal personale della struttura e dai presenti. Il circuito, regolarmente omologato secondo le normative vigenti, è stato teatro dell'incidente avvenuto durante una normale sessione di allenamento. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi anche se il giovane non ha mai perso conoscenza.