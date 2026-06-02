Incidente sul lavoro nella raffineria Eni di Livorno: ferito un operaio

Incidente sul lavoro questa mattina nella raffineria Eni di Livorno, dove un operaio di 50 anni è stato colpito dalla caduta di alcune travi. L'uomo avrebbe riportato un trauma da schiacciamento, con sospetta frattura del bacino e del perone. A lanciare l'allarme e a prestare i primi soccorsi sono stati i colleghi, fino all'arrivo del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Svs di Livorno e l'automedica, che hanno trasportato il 50enne al pronto soccorso

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