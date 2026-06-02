Atterraggio d'emergenza col deltaplano a San Romano: ferito un 79enne

Cronaca San Miniato
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L'uomo è rimasto intrappolato nel velivolo a seguito dell'impatto al suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Pegaso, che lo ha trasferito in elicottero all'ospedale di Pisa

Incidente questa mattina a San Romano, nel Comune di San Miniato, dove un uomo di 79 anni, mentre era in volo con un deltaplano, è stato costretto a un atterraggio di emergenza in un campo arato vicino alla Fi-Pi-Li.

Sul posto sono intervenuti intorno alle 9.44 i vigili del fuoco di Pisa, il personale sanitario del 118, la Misericordia e i Carabinieri di San Miniato. Nel luogo dell'impatto è atterrato l'elisoccorso Pegaso 3 decollato da Massa. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato traumi agli arti inferiori.

Secondo quanto riferito, nell'impatto al suolo il 79enne è rimasto intrappolato nell'ultraleggero, ed è stato estratto in sicurezza dai vigili del fuoco, che lo hanno affidato ai sanitari del 118. Successivamente è stato trasferito in elicottero all'ospedale Cisanello di Pisa in codice giallo.

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