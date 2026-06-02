Miscellanea #00. Il maestro presenta l'allievo: a Empoli la prima rassegna di Monolite ArtStudio

Dal 6 al 26 giugno 2026, presso il Monolite ArtStudio di Empoli, in via Giuseppe del Papa 114, sarà visitabile la mostra Miscellanea #00. Il maestro presenta l'allievo”, con inaugurazione prevista per il 10 giugno alle ore 18. La rassegna rappresenta il primo appuntamento espositivo dedicato agli allievi più meritevoli dei corsi d'arte organizzati da Monolite ArtStudio, sotto la curatela dell'artista Daniele Magnani.

"La mostra diventa una tappa spontanea di un percorso di studio artistico in cui gli allievi, senza presunzione alcuna, escono dal mero esercizio tecnico per confrontarsi con il “fare arte” dei grandi maestri, in vere e proprie opere articolate fatte di progettualità, pluralità, ricerca. Non solo manualità consapevole dei mezzi e dei materiali, ma messaggi profondi carichi di emozioni, storie, argomenti da raccontare secondo le capacità e peculiarità dei singoli narratori", dichiarano gli organizzatori.

In mostra saranno presentati i lavori di Chiara Poggi, Giulia Checcucci e Patrizia Poli, che si mettono in gioco assumendo il ruolo dell'artista. Le loro opere nascono da un percorso multidisciplinare che intreccia pittura, incisione e scultura, restituendo risultati eterogenei ma uniti da una forte componente progettuale.

Il progetto Monolite ArtStudio nasce nel 2020 dall'iniziativa condivisa di Daniele Magnani, Mari Giuntini e Alicia Villarreal, con l'intento di promuovere l'arte contemporanea attraverso diversi linguaggi: pittura, incisione, fotografia e grafica d'arte.

Nel corso degli anni, il collettivo ha sviluppato attività espositive, progetti personali, workshop, laboratori e interventi di arte pubblica, consolidandosi come realtà attiva sul territorio empolese.