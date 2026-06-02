Montopoli, 66enne cade dalla bici: trasportato in codice rosso

Un ciclista di 66 anni è caduto questa mattina, intorno alle 9.38, in via dell'Inferno, nel comune di Montopoli in Val d'Arno. L'uomo sarebbe caduto autonomamente, riportando un importante trauma facciale e policontusioni e traumi agli arti superiori e al torace. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 che hanno soccorso l'uomo e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

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