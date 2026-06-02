Rapina con coltello in viale Giannotti a Firenze: ferito un 38enne

Cronaca Firenze
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Il 38enne sarebbe stato avvicinato da due uomini, che sostiene di conoscere, i quali lo avrebbero ferito per poi portargli via lo zaino. Indaga la polizia

È stato avvicinato e ferito con un coltello il 38enne di origine marocchina che, la notte scorsa, è stato aggredito in viale Giannotti, a Firenze, intorno alle 2.30, e derubato del suo zaino. La rapina sarebbe stata messa a segno da due uomini che lo avrebbero colpito a una mano con l'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una volante della polizia. Le condizioni dell'uomo non destano preoccupazione.

Secondo quanto riferito dalla vittima, i due aggressori, che il 38enne sostiene di conoscere, gli avrebbero sottratto lo zaino contenente alcuni effetti personali, tra cui vestiti, un telefono cellulare e generi alimentari. A dare l'allarme al 112 è stato lo stesso uomo. Dopo i primi accertamenti e rilievi da parte degli agenti, è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.

La polizia ha avviato le indagini per identificare e rintracciare i presunti responsabili della rapina.

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