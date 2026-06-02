Open Città di Castelfiorentino, il torneo entra nel vivo

È pronta per entrare nel clou la terza edizione del Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino” - Memorial Vieri Angelucci (5.000 €), organizzato sui campi in terra rossa della Polisportiva I’Giglio a Castelfiorentino in collaborazione con Tennis on Tour e con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino dal 28 maggio al 6 giugno.

GUIDOTTI E VIRGILI ILLUMINANO LE QUALI – Nel primo weekend di gare si sono conclusi i due tabelloni di qualificazione, antipasto del “piatto principale” rappresentato dal main draw.

L’occasione è stata buona per vedere all’opera alcuni giovani toscani molto interessanti, come Lorenzo De Vizia: dopo aver sofferto fino alla fine all’esordio contro il lucchese Pierro (64 46 10-4), l’interessante prospetto aretino si è sciolto contro un “cagnaccio” come il pugliese Alessio Calabrese (64 64), guadagnando un meritato pass per il tabellone principale. Si sono qualificati anche l’altro aretino Guelfo Baldovinetti (60 62 sul trentino Kolbe), giocatore dalla discreta esperienza internazionale con all’attivo anche qualche punto ATP, il versiliese Niccolò Ferrari, che ha concesso appena due games all’idolo di casa Massimo Ciampalini, afflitto da qualche problema fisico, e il certaldese tesserato per il Tc Poggibonsi Riccardo Brogi, a segno contro il livornese Alessandro Bardocci (63 62).

IL PROGRAMMA DEL TORNEO – A partire da domani entreranno in scena i grandi favoriti di una manifestazione che quest’anno si è rivelata di livello altissimo, con la presenza unicamente di Seconde Categorie e ben sette giocatori con classifica uguale o superiore a 2.3. Il principale favorito sarà l’italo-argentino Luciano Carraro, giocatore con una lunga esperienza nel circuito professionistico, ex numero 800 ATP e recente finalista nel torneo di prequalificazione agli Internazionali BNL di Velletri. Attenzione anche al nome più altisonante, quello del friulano ex numero 164 del ranking mondiale Riccardo Bonadio, e al giovane talentuosissimo 2.2 piemontese Denis Spiridon. Alle spalle del trio di candidati alla vittoria troviamo il primo vincitore dell’Open castellano Pietro Cortecci, il finalista dello scorso anno Mattia Nannelli e il 90 al mondo delle classifiche mondiali Juniores Lorenzo Balducci.

Oltre al programma tennistico, le serate del Giglio saranno illuminate da tanti eventi collaterali che offriranno appuntamenti gastronomici e buona musica: ogni sera infatti, in contemporanea con il match delle 20.30, sarà organizzata una serata diversa a tema, mentre sabato 7 giugno, alla fine dell’atto conclusivo, si terrà una cena sociale con musica dal vivo degli Antermonia. Durante tutta la settimana l’ingresso al circolo tennis è gratuito.

Fonte: Tennis on Tour

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