Abc Empoli-Union Prato, è finale playoff per la B Interregionale: si parte domenica 7 giugno

Saranno Abc Solettificio Manetti e Union Basket Prato a sfidarsi nella finale playoff valida per la promozione in B Interregionale. Una finale che si preannuncia intensa ed emozionante, con la serie che si giocherà alla meglio delle tre vittorie su cinque gare. Stavolta sarà Union, capolista del campionato, a poter contare sul fattore campo: si inizierà a Prato, con gara-1 e gara-2 in programma domenica 7 giugno alle 18 e mercoledì 10 alle 21, dopodiché la serie si sposterà al PalaBetti per gara-3, sabato 13 giugno alle 21, e l’eventuale gara-4, mercoledì 17 sempre alle 21. In caso di "bella", si tornerà a Prato domenica 21 giugno alle 18.

Playoff che nei primi due turni hanno dunque rispettato la classifica finale di regular season, con le prime due squadre classificate giunte fino alla finale. Union Prato ha superato Fides Montevarchi al primo turno e Us Livorno in semifinale, chiudendo entrambe le serie sul 2-0, mentre l’Abc si è imposta 2-0 sul Don Bosco Livorno per poi chiudere sul 2-1 la semifinale contro San Vincenzo.

Guardando invece alle sfide di regular season tra le due compagini, è sempre stato rispettato il fattore campo: l’Abc, infatti, ha avuto la meglio al PalaBetti, sia nel match di andata in campionato sia nella semifinale di Coppa Toscana, mentre Union si è imposta alla Toscanini nella gara di ritorno.

E alla vigilia di una finale playoff, la parola non può che passare al condottiero gialloblu, coach Paolo Betti.

"Innanzitutto ci tengo a dire che essere arrivati fino a qui ci riempie di orgoglio. La vittoria di sabato scorso in gara-3 di semifinale è stata bellissima per due motivi. Il primo perché, nonostante una giornata di festa e di ponte, il nostro palazzetto era pieno di ragazzi, bambini e famiglie, e questo per l’Abc è il risultato più importante. Poi sono ovviamente felice per i ragazzi: hanno fatto un bel percorso, dimostrando in tante piccole cose quanto ci tenevano ad arrivare a questa finale. Ed è un traguardo assolutamente meritato".

All’atto finale, ecco la prima della classe: che squadra ci aspetta?

"Sappiamo di giocare contro la squadra che durante l’intera stagione ha dimostrato di essere la più forte. Una squadra che, oltre alla qualità dei suoi giocatori, ha mostrato grandissima continuità, riuscendo a vincere anche nei momenti di difficoltà proprio grazie all’esperienza e alla solidità del suo roster".

Sarà una serie molto lunga: che finale si prospetta?

"È chiaro che in una serie su cinque partite conteranno sia la condizione fisica, sia l’attenzione ai particolari. Ogni partita dovrà essere affrontata con la massima attenzione e concentrazione. Credo che il nostro percorso fino ad oggi, e in particolare questi playoff, ci abbiano dimostrato che possiamo dire la nostra con chiunque, quindi dobbiamo approcciarci a questa finale con grande rispetto per i nostri avversari ma anche con la consapevolezza nelle capacità e nelle qualità di questo gruppo".

L’ultima parola per il pubblico: in una finale playoff il sostegno dei tifosi sarà ancora più importante…

"Ripartiamo dalla fotografia del PalaBetti di sabato scorso, con gli spalti pieni di persone: il sostegno di tutti i nostri bambini e ragazzi, delle famiglie, degli appassionati e di tutti i tifosi gialloblu sarà importantissimo. Una finale playoff non si vive tutti gli anni, quindi mi auguro di sentire tanto calore e tanto sostegno, per goderci tutti insieme le emozioni che solo una finale promozione sa regalare".

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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