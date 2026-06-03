"Calici e Poesie" torna a Impruneta: al via la terza edizione con quattro serate tra poesia, musica e vino

Si rinnova per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con "Calici e Poesie", il ciclo di aperitivi culturali promosso dall’Associazione Ferdinando Paolieri con il patrocinio del Comune di Impruneta e la collaborazione di realtà culturali e produttive del territorio. Le iniziative si svolgeranno per tutto il mese di giugno presso il Centro Paolieri di Creatività, in Piazza Garibaldi a Impruneta, con inizio alle ore 18.00.

Il programma prevede quattro incontri dedicati alla lettura di testi poetici e letterari, accompagnati da esecuzioni musicali dal vivo e dalla presenza di aziende vitivinicole locali, in un percorso che unisce cultura, musica e valorizzazione del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno con Lucia Geraci, che proporrà una selezione di testi di Wilfred Owen (1893–1918). Le letture saranno affiancate dalle musiche di Johann Sebastian Bach, eseguite al violino da Kevin Mucaj, con degustazione dei vini di Podere Bella Venere.

Il ciclo proseguirà venerdì 12 giugno con Manola Viti dedicata ad Amalia Guglielminetti (1881–1941). L’accompagnamento musicale sarà affidato a Margherita Bucci (flauto traverso), con brani di Telemann, C.P.E. Bach e Honegger, e con i vini dell’Azienda Agricola La Querce. La serata ospiterà inoltre un intervento poetico di Monika Marty.

Il terzo appuntamento, in programma venerdì 19 giugno, vedrà Nel Calis proporre testi di Paul Klee (1879–1940). Le musiche saranno eseguite da Giovanni Fintoni (chitarra classica), con brani di Bach, Sor e Ponce, accompagnati dai vini di Podere Ema.

L’ultimo incontro si terrà venerdì 26 giugno con Susanna Raimondo, che presenterà testi di Salvatore Di Giacomo (1860–1934). La parte musicale sarà affidata a Giovanni Fintoni (chitarra classica) e Irene Brancaccio (flauto traverso), con musiche di Beethoven e Schubert, e degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Ottomani.

Le serate sono realizzate in collaborazione con la Filarmonica Giuseppe Verdi di Impruneta, l’Osteria Bellavista e quattro aziende vitivinicole del territorio: Podere Ema, Azienda Agricola Bella Venere, Azienda Agricola Ottomani e Azienda Agricola La Querce.

Gli eventi sono a ingresso a offerta libera consapevole, a sostegno delle attività dell’associazione e della realizzazione di iniziative culturali aperte alla comunità. Per informazioni: 328 3313178

Fonte: Ufficio stampa Comune di Impruneta

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