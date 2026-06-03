Firenze, 83enne aggredito e rapinato alle Cascine: arrestate due donne

Percosso e rapinato in pieno giorno. È quanto accaduto a un uomo di 83 anni nel pomeriggio del 2 giugno al parco delle Cascine di Firenze, dove è stato aggredito e picchiato da due donne mentre si trovava in auto. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha rintracciato e arrestato le presunte responsabili. Le condizioni dell'anziano non sono note.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato era seduto nella propria vettura con i finestrini abbassati quando le due donne avrebbero approfittato di un momento di distrazione per sottrargli il borsello appoggiato sul sedile. Resesi conto che all’interno non vi era denaro, sarebbero tornate indietro, trascinando l'uomo fuori dall'abitacolo e colpendolo, riuscendo a sottrargli circa 250 euro.

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno contattato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha rintracciato e arrestato le presunte responsabili mentre tentavano la fuga.

Indagini in corso da parte della polizia.