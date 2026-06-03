Centri estivi per anziani a Firenze: Estate Attiva nei Coop.fi con UISP

Per gli Over 70 di Firenze e dintorni, l’estate offre una nuova opportunità per restare attivi e in compagnia. Da quest’anno Unicoop Firenze, in collaborazione con Uisp (Unione italiana sport per tutti) Comitato regionale Toscana, mette a disposizione alcuni locali delle sezioni soci Coop fiorentine per trascorrere le mattine insieme, facendo movimento e altre attività, al riparo dal caldo e in compagnia.

È una prima sperimentazione che si terrà nel territorio fiorentino dal 22 giugno al 24 luglio 2026: dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8.30–12.30, due laureati in Scienze motorie dell’Università di Firenze proporranno una serie di attività tagliate su misura per il gruppo che si formerà in ciascuno dei centri estivi per senior. L’iniziativa prenderà il via nei Coop.fi di Ponte a Greve (25 posti), Gavinana (12 posti), piazza Leopoldo (20 posti) e via Cimabue (20 posti), negli spazi delle sezioni soci e non solo. Il requisito per partecipare è l’autosufficienza (o quasi) e la voglia di mettersi in gioco, incontrare altre persone e sentirsi parte attiva della comunità.

Il programma

Durante le mattinate verrà proposto un programma articolato e vario, pensato per favorire il benessere psicofisico e la socializzazione. Ginnastica dolce e stretching adattato - è consigliato un abbigliamento comodo - alternati a laboratori creativi di pittura e realizzazione di oggetti con materiali semplici, passeggiate culturali, giochi di società, quiz e momenti dedicati a potenziare la memoria, balli di gruppo e tombola. Il venerdì ci si saluterà con un pranzo preparato sul posto e chi vorrà potrà ritornare anche le settimane successive.

A conclusione del ciclo, alla fine di luglio, è prevista una giornata al mare a Marina di Pisa da trascorrere in una struttura balneare della Uisp Territoriale di Pisa, che sarà raggiunta in pullman.

Ogni settimana di attività costa 50 euro, sono compresi il pranzo del venerdì e la gita finale al mare. Per iscriversi basta telefonare o rivolgersi direttamente alla palestra della Uisp a Scandicci in via IV Novembre 13 (tel. 0552591089, cell. 3475297204) o alla sede Uisp di via Bocchi 26, a Firenze (tel. 0556583505).

Le dichiarazioni

Marco Ceccantini presidente di Uisp Toscana

"Si tratta di una implementazione della collaborazione fra Uisp Toscana e Unicoop Firenze che vige ormai da diversi anni e che ha come tema conduttore il benessere delle persone. Si è iniziato con le camminate, poi con iniziative culturale legate all’attività motoria e, adesso, con un’attività molto interessante per quelle persone senior che rimangono in città e vogliono trovare un’opportunità di socializzazione, motorietà e di tempo impegnato in modo positivo. È una sperimentazione che parte da Firenze e che potrà estendersi anche agli altri Comitati Territoriali Uisp in Toscana".

Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali Unicoop Firenze

"Siamo molto contenti di lanciare questa nuova iniziativa che la cooperativa ha ideato e promosso per costruire un’estate di socialità e benessere per gli anziani che restano in città nel periodo estivo, spesso critico per chi resta solo in città. Grazie all’accordo e alla collaborazione con Uisp, una realtà che da sempre sul territorio si occupa di benessere e movimento, negli spazi delle nostre sezioni soci fiorentine offriamo una ricca proposta di attività pensata per favorire il benessere, la socializzazione e il divertimento: i partecipanti potranno vivere momenti di incontro, condivisione e svago in un ambiente sicuro, accogliente e climatizzato, supportati da uno staff qualificato. Ringraziamo UISP per la collaborazione e per il programma di attività che porterà nei nostri Coop.fi dal prossimo 22 giugno. Sarà un'occasione per vivere l’estate in compagnia, tra attività stimolanti, momenti di condivisione e nuove relazioni che arricchiranno anche le nostre sezioni soci".

Fonte: Ufficio stampa Unicoop Firenze

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