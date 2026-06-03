A Certaldo "Decameron. Canzoni e storie": serata in omaggio a David Riondino il 10 giugno

Un viaggio tra letteratura, musica, memoria e territorio per riscoprire l'attualità del Decameron e l'eredità culturale di Giovanni Boccaccio. È questo il cuore di "Decameron. Canzoni e storie – La ballata del professore", il documentario scritto e interpretato da David Riondino e Maurizio Fiorilla, con la regia di Raffaele Rago, che sarà presentato a Certaldo mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Multisala Boccaccio.

L'iniziativa rappresenta un'occasione speciale per approfondire, attraverso un linguaggio originale che intreccia racconto, musica e divulgazione, il patrimonio culturale legato al Decameron e alla figura di Giovanni Boccaccio, di cui Certaldo custodisce la memoria più autentica.

David Riondino, da anni impegnato nella valorizzazione dell'opera boccacciana attraverso spettacoli, letture e progetti culturali, accompagna il pubblico in un percorso narrativo che restituisce tutta la vitalità e la modernità delle novelle del Decameron, affiancato dal professor Maurizio Fiorilla, tra i maggiori studiosi dell'opera di Boccaccio.

La serata assume un significato particolare anche come omaggio a David Riondino, recentemente scomparso, artista che ha avuto un legame profondo con Certaldo e con l'opera di Giovanni Boccaccio. Attraverso spettacoli, letture e iniziative culturali dedicate al Decameron, Riondino ha contribuito negli anni a raccontare e valorizzare il patrimonio culturale della città, diventandone uno degli interpreti più apprezzati e affezionati.

Lo spettacolo, realizzato dalla Fondazione Ente Nazionale Giovanni Boccaccio in collaborazione con il Comune di Certaldo, è un vero percorso di valorizzazione della figura e dell'opera di Boccaccio, offrendo al pubblico un momento di approfondimento culturale capace di coniugare divulgazione e spettacolo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Certaldo

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