Alle Botteghe il primo raduno dedicato ai cinquantini

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Domenica 14 giugno andrà in scena “La 50ntinata”, il primo raduno dedicato agli storici cinquantini e alla passione per i ciclomotori d’altri tempi. L’evento si terrà a Le Botteghe, nel comune di Fucecchio, con ritrovo dalle ore 8.30 in Via del Colle, dove i mezzi rimarranno in esposizione fino alle 11, orario della partenza.

Tra motori fumanti, strade polverose e spirito vintage, i partecipanti vivranno una giornata all’insegna dell’amicizia, dell’ironia e della passione per i piccoli motori. La partenza ufficiale è come detto prevista alle 11.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a sfoggiare abbigliamento in stile anni ’70: pantaloni a zampa, caschi retrò, camicie eccentriche e occhiali a specchio saranno più che benvenuti.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati: amici, famiglie e “pazzi” dei cinquantini con voglia di divertirsi e sporcarsi un po’ le mani.

Per partecipare basta portare una candela di scorta, tanta autoironia e la voglia di fare gruppo.

L'evento è organizzato dal locale Comitato “Quelli che guidano la Storia”, con la collaborazione di Associazione Botteghe Insieme e Movimento Shalom, oltre al patrocinio del Comune di Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa

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