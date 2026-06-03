Empoli unico amore: grande festa per i 50 anni del tifo azzurro

Mezzo secolo di passione, cori, trasferte e amore incondizionato per i colori azzurri. Il tifo empolese, guidato dai ragazzi della Maratona Emiliano Del Rosso, festeggia cinquant'anni di cammino vissuti di generazione in generazione per amore della maglia (1976-2026), un traguardo che si trasforma in una due giorni di grande festa ricca di eventi, amarcord, musica e solidarietà.

L’appuntamento è per venerdì 19 e sabato 20 giugno presso lo spazio "La Vela - Margherita Hack" ad Avane (Empoli). L'ingresso all'evento è completamente gratuito.

La solidarietà sarà il cuore delle attività del tifo organizzato: l'intero ricavato delle iniziative della Maratona – proveniente dalla vendita delle maglie speciali, dai banchini del materiale e dalla ricca lotteria – sarà interamente devoluto in beneficenza al reparto di pediatria dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Per tutta la durata della festa saranno attivi il ristorante, la birreria e un'area intrattenimento con giochi per bambini. All'interno dello spazio, l'offerta si dividerà in due grandi anime:

* La Mostra : Una suggestiva esposizione di tutte le maglie, sciarpe, adesivi e foto che hanno visto protagonisti i gruppi ultras, passati e presenti, della storia del tifo organizzato dalle origini a oggi.

* I Banchini del Materiale (in vendita): Postazioni dedicate dove verrà messo in vendita il materiale celebrativo dell'evento storico e anche dei vari gruppi presenti tutt'ora nella Maratona.

Grande attesa anche per la lotteria che metterà in palio tantissimo materiale ufficiale dell'Empoli F.C. e, come super premio, un abbonamento per la prossima stagione azzurra.

Il Programma dell'Evento

Venerdì 19 Giugno

* Ore 18:00: Apertura festa con ristorante, street food,birreria e inaugurazione della mostra (esposizione di tutte le maglie, adesivi, sciarpe e foto dei gruppi ultras passati e presenti della storia dell'Empoli). Apertura dei banchini con la vendita del materiale dell'evento e del materiale autoprodotto da tutti i gruppi della Maratona. Spazio ai giochi per bambini e alla lotteria con ricchi premi (materiale ufficiale dell'Empoli F.C. e un abbonamento in palio) .

* Ore 20:00 – Cena con le vecchie glorie dell’Empoli F.C.: Una serata speciale con la partecipazione di numerosi giocatori che hanno fatto la storia del club, dagli anni della prima Serie A, passando dalla storica qualificazione ai preliminari di Coppa UEFA, fino al recente passato. Condurranno la serata i giornalisti empolesi, riportando alla memoria aneddoti e storie vissute legate a quei momenti.

◦ Info prenotazioni: Prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno al numero 353 4959639 (posti limitati). Menu Adulti 25 euro, Bambini 15 euro.

* Ore 22:30 – DJ Set: Musica con Luca T. e Follothevibes DJ.

Sabato 20 Giugno

* Ore 17:00: Apertura della seconda giornata di festa con ristorante, birreria e la mostra con l'esposizione di maglie, adesivi ,sciarpe e foto di tutti i gruppi ultras passati e presenti della storia dell'Empoli. Apertura dei banchini con la vendita del materiale dell'evento e del materiale autoprodotto dai gruppi esistenti in Maratona. Spazio ai giochi per bambini e alla lotteria con ricchi premi (materiale ufficiale dell'Empoli F.C. e un abbonamento in palio) .

* Ore 18:30 – Intervento speciale: Presentazione del libro con aneddoti e racconti di storie vissute, raccontate direttamente dai protagonisti che hanno contribuito a far conoscere la realtà di Empoli in tutta Italia.

* Ore 22:30 – DJ Set: Grande chiusura musicale con i dj che hanno fatto la storia a Empoli nelle grandi serate del sabato e della domenica: Gabry Fasano e Andrea Gelli, accompagnati dalla voce del vocalist Roberto Francesco. Dj e vocalist conosciuti a livello nazionale.

* INGRESSO TOTALMENTE GRATUITO E RICAVATO TOTALMENE DEVOLUTO IN BENEFICENZA PER I PICCOLI PAZIENTI DELLA PEDIATRIA DI EMPOLI.

Dettagli Utili

* Organizzazione: Maratona Emiliano Del Rosso

* Mostra (solo esposizione): Maglie, adesivi, sciarpe e foto di tutti i gruppi ultras passati e presenti della storia dell'Empoli (1976-2026)

* Banchini (vendita): Materiale ufficiale del cinquantenario + materiale autoprodotto da tutti i gruppi della Maratona

* Beneficenza della Maratona destinata a: Reparto Pediatria Ospedale San Giuseppe di Empoli

* Dove: Spazio "La Vela - Margherita Hack", Empoli (FI)

* Quando: Venerdì 19 e Sabato 20 Giugno

* Ingresso: Gratuito

* Prenotazioni Cena (entro il 16/06): Tel. 353 4959639

La Maratona Emiliano Del Rosso invita tutta la cittadinanza, le famiglie e i tifosi azzurri a partecipare numerosi per fare festa insieme, ripercorrere la storia della nostra curva e dare un contributo concreto a una causa importantissima per il nostro territorio.

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