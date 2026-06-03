Festa della Repubblica, il Comune celebra donando la Costituzione ai neo-diciottenni

Il Comune di Vinci ha celebrato gli 80 anni della Repubblica in Piazza della Costituzione italiana, a Sovigliana, martedì 2 giugno alle 11, con una cerimonia ricca di significato (laddove peraltro lo scorso 25 aprile è stato inaugurato ‘Orizzonte umano’, l’opera di Alessio Londi dedicata a questa ricorrenza).

Durante la mattinata, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha consegnato una copia della Costituzione alle cittadine e ai cittadini che hanno da poco compiuto 18 anni.

“La consegna della Costituzione ai neomaggiorenni è un simbolo importante che rappresenta non solo i diritti acquisiti, ma anche la responsabilità di partecipare alla vita democratica e di prendersi cura del bene comune - ha affermato il sindaco -. Ricordare significa guardare al futuro con consapevolezza. La Repubblica nasce dal coraggio e dal sacrificio di chi ha lottato per la libertà: custodirne i valori e trasmetterli alle nuove generazioni è un impegno che appartiene a tutti noi”.

“Questo 2 Giugno è una ricorrenza importante, un giorno fondamentale per la nascita di una nuova Italia dopo la tragedia della dittatura fascista e della seconda Guerra mondiale – dichiara Mila Chini, assessora ai progetti di valorizzazione memoria storica e democratica, nonché alle pari opportunità e politiche di genere -. Una nazione che è rinata libera e democratica anche grazie al voto delle donne: il 2 giugno 1946 segna infatti un momento importante per l'affermazione della democrazia; il suffragio universale alle donne è stato il primo fondamentale passaggio per l'emancipazione femminile”.

La cerimonia ha visto anche l’esibizione del Mirincoro, con un canto dedicato a “I giorni della liberazione di Empoli” e l’intervento degli esponenti delle associazioni che hanno coadiuvato il Comune di Vinci all’organizzazione dell’evento: la Consulta dei giovani, la Consulta delle donne, l’Anpi sezione Vinci, la sezione ‘Bruno Trentin’ dello Spi-Cgil, il gruppo Fratres e l’Avis Comunale.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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