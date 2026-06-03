Fondo e non solo: ottimi risultati per Tnt Empoli

Gli atleti del Team Nuoto Toscana Empoli confermano la radicata tradizione di ben figurare sia nelle gare in piscina che in quelle in mare aperto. Appena spenti i fuochi della XXXIII edizione del proprio meeting nazionale, due portacolori della società di Viale delle Olimpiadi sono di scena a Piombino, fino a venerdì 5 giugno, nei campionati italiani Assoluti e Categoria in acque libere. Il senior Riccardo Chiarcos, nato nel 1991, è iscritto ai 2,5 km, 5 km e 10 chilometri; il cadetto Leonardo Andrea Doccini, classe 2007, affronta i 2500 metri. Ogni prova, accanto alla conquista dei titoli tricolori 2026, designerà molti specialisti azzurri che parteciperanno agli Europei di fondo a Parigi (4-8 agosto). Le varie classifiche incideranno pure sulla qualificazione per la rassegna continentale giovanile di tale disciplina sportiva (Budapest, 23-26 luglio) nonché all’evento stagionale di maggior prestigio: i Mondiali di Rosario in Argentina (4-6 settembre). Nelle manifestazioni in vasca, frattanto, il club della zona Serravalle ribadisce l’eclettismo dei propri concorrenti. Infatti Leonardo Andrea Doccini è reduce dal IX trofeo ‘Città di Prato’ dove acquisì la medaglia d’argento sui 200 stile. Anche Gabriele Pagliai, nella stessa circostanza, si piazzò 2° nei 100 stile e nei 100 farfalla. In campo femminile, poi, Anita Savino concluse 2a i 100 farfalla e 3a i 100 stile, mentre Vittoria Giovannetti ottenne un ‘bronzo’ sui 200 rana.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa

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