Gunteria Street Show: a Santa Maria a Monte si chiude Il Baule dei Sogni

La rassegna Il Baule dei sogni a Santa Maria a Monte si chiude sabato 6 giugno con lo spettacolo Gunteria street show, di e con Gunter Rieber, una produzione di Art Klamauk.

Dalla precisione di un orologio svizzero alla follia del mondo di Alice.

Gunter Rieber è un clown svizzero cresciuto come fantasista, clown poetico, che usa il linguaggio espressivo del teatro di strada, è un artista alla ricerca continua del sorriso e dello stupore di chi assiste ai suoi spettacoli. Ci troviamo nella "GUNTERIA" è uno spazio surreale dove parlano le gag, il mimo, il clown, il giocoliere, l'illusionista e l'equilibrista. Tutto si rincorre per l'intero spettacolo, la sedia che si trasforma in un tavolo coperto, pronto ad accogliere gli ospiti. Nelle mani di Gunter oggetti quotidiani come una scopa, una sedia, dei piatti, dei fiori e perfino la carta igienica diventano parte di un mondo magico e rendono la vita di tutti i giorni simile ad uno stralunato paese delle meraviglie e chi ha detto che il buon jazz si suona solo a New Orleans.

Lo spettacolo avrà inizio alle 16.30 e si terrà nella piazzetta davanti al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte.

Il Baule dei sogni si attesta come la più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro con i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a biglietteria@giallomare.it

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro