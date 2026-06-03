Il CULTURALE Cineclub Empolese presenta Yellow Letters, di İlker Çatak.

Il CULTURALE Cineclub Empolese inizia la rassegna di giugno con Yellow Letters (2026), vincitore dell'Orso d'oro al 76o Festival di Berlino.

Ad Ankara, Derya e Aziz conducono una vita serena tra teatro, insegnamento e impegno culturale, finché una decisione arbitraria dello Stato li priva improvvisamente del lavoro e della stabilità conquistata. Costretti a trasferirsi a Istanbul con la figlia, i due si trovano a fare i conti con la precarietà economica, l’isolamento sociale e le conseguenze di un dissenso che non avevano mai immaginato di pagare così caro. Yellow Letters è un dramma politico e familiare sulla repressione e sul compromesso, una riflessione sul prezzo del dissenso e sulla fragilità dei legami umani quando la storia irrompe nella vita privata.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Fonte: Il Culturale Cineclub empolese

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