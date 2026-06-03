Il CULTURALE Cineclub Empolese presenta Yellow Letters, di İlker Çatak.

Cultura
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(foto gonews.it)

Il CULTURALE Cineclub Empolese inizia la rassegna di giugno con Yellow Letters (2026), vincitore dell'Orso d'oro al 76o Festival di Berlino.

Ad Ankara, Derya e Aziz conducono una vita serena tra teatro, insegnamento e impegno culturale, finché una decisione arbitraria dello Stato li priva improvvisamente del lavoro e della stabilità conquistata. Costretti a trasferirsi a Istanbul con la figlia, i due si trovano a fare i conti con la precarietà economica, l’isolamento sociale e le conseguenze di un dissenso che non avevano mai immaginato di pagare così caro. Yellow Letters è un dramma politico e familiare sulla repressione e sul compromesso, una riflessione sul prezzo del dissenso e sulla fragilità dei legami umani quando la storia irrompe nella vita privata.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Fonte: Il Culturale Cineclub empolese

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