Grave incidente a Grosseto: muore 93enne travolta da un'auto

Non ce l'ha fatta la donna di 93 anni investita questa mattina in via Sonnino, a Grosseto, mentre stava, secondo una prima ricostruzione, attraversando sulle strisce pedonali. L'impatto con l'auto, guidata da un altro anziano, è stato molto violento e le condizioni della donna sono apparse da subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, oltre agli agenti della polizia municipale.

Dopo le prime cure, la 93enne è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove è deceduta poco dopo.

La polizia municipale è intervenuta sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'accaduto.