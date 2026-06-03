Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 3 giugno, sulla Strada Statale 223, in prossimità dello svincolo per la località di Montorsaio (Grosseto), in direzione sud, dove un furgone e un'autovettura si sono scontrati, con il ferimento dei tre occupanti dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Grosseto, che hanno estratto il conducente del furgone rimasto incastrato nell'abitacolo, e il personale sanitario del 118. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento.