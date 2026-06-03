Incidente sul viadotto dell'Indiano a Firenze, muore un pedone

Incidente mortale questa notte, intorno alle 4.30, sul viadotto dell'Indiano a Firenze. Da quanto ricostruito al momento dalla polizia municipale una moto che viaggiava in direzione aeroporto avrebbe investito un uomo, che si trovava a piedi all'altezza dell'autovelox. Il pedone è deceduto sul posto, il motociclista è stato portato in ospedale in codice rosso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale. Il viadotto è stato chiuso per le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione in direzione Peretola risulta ancora interrotta.

Riaperto il viadotto

È stato riaperto il viadotto dell'Indiano, dopo l'incidente di questa notte. Oltre alla zona, segnalati forti rallentamenti al traffico in città e nei dintorni, anche per incidenti in viale Talenti e via Gemignano. Code anche sulla Fi-Pi-Li e sull'A11 in direzione Firenze.

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