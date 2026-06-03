Incidenti e rallentamenti viabilità Firenze, possibili ritardi nei servizi ambientali

Plures Alia in una nota informa gli utenti che, a causa dei forti rallentamenti registrati dalla viabilità a Firenze nel corso della mattinata odierna, anche in conseguenza di alcuni incidenti stradali, i servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e pulizia delle strade, nonché il ritiro dei rifiuti ingombranti, hanno subito ritardi rispetto alla normale programmazione.
Con il progressivo miglioramento della situazione, nel corso della giornata, l’azienda metterà in campo tutte le azioni necessarie per recuperare le attività non ancora effettuate e limitare al massimo i disagi per i cittadini.
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