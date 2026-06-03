Partiti i lavori per la frana di Lucardo a Montespertoli

Lunedì 25 maggio sono iniziati i lavori di ripristino del tratto franato in corrispondenza del km 6+110 della Sp 79 "Lucardese", in località Lucardo nel Comune di Montespertoli. Si tratta di una frana di valle risalente a marzo 2021, che già aveva determinato l'immediata attuazione di un intervento urgente, consistente in uno spostamento della carreggiata verso monte, effettuato grazie alla collocazione di un doppio ordine di geoblocchi di cemento a monte e di una barriera New Jersey a valle. Da allora la strada fu riaperta a doppio senso di marcia e fu commissionata la progettazione dell'intervento risolutivo.

"Per eseguire in sicurezza i lavori di questo intervento - spiega Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla Viabilità di zona - si è resa necessaria l'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e di una limitazione della velocità a 30 km/h, 24 ore su 24 e per tutta la durata dei lavori che secondo il progetto, salvo imprevisti o varianti in corso d'opera, saranno ultimati entro il 19 ottobre 2026".

Gli interventi, per quel che riguarda la parte a valle della strada, consistono nella realizzazione di una paratia di micropali sulla corsia franata, nella realizzazione di un nuovo muro di sostegno in cemento armato - di circa quattro metri di altezza e rivestito in pietra ricostruita, nonchè, sulla sua sommità, nella collocazione di una nuova barriera di sicurezza in acciaio. A monte della strada, invece, è prevista la rimozione di una parte degli attuali geoblocchi e, per la restante parte, il loro ricoprimento con terre rinforzate a paramento rinverdito, così da ricostituire il preesistente rapporto tra scarpata e strada e tutti gli altri caratteri paesaggistici precedenti alla somma urgenza, soprattutto per dimensione e per posizione della piattaforma stradale.

La fase di progettazione ha consentito di effettuare le indagini geognostiche, la redazione del progetto definitivo e la sua approvazione in sede di conferenza di servizi, l'adozione dei decreti di occupazione temporanea delle aree private, la redazione del progetto esecutivo e la sua verifica e validazione, fino ad arrivare, a maggio 2025, all'approvazione del progetto esecutivo e all'affidamento dei lavori.

L'intervento, dal costo complessivo di 933.000,00 euro, è stato finanziato con risorse di bilancio proprie della Città Metropolitana di Firenze, in particolare con risorse di avanzo economico stanziate sul bilancio triennale 2025-2027, annualità 2025.

Peraltro, come sottolinea Emma Donnini, Consigliera delegata alla viabilità della zona Empolese Valdelsa, "la Città Metropolitana ha scelto di dedicare altre risorse del proprio bilancio, sempre di avanzo economico, anche alla risoluzione delle altre frane ancora presenti lungo la Sp 79, che da Montespertoli conduce a Certaldo. In particolare stanziando 340.000,00 euro sull'annualità 2026 e 1.587.000,00 euro sull'annualità 2027, rispettivamente per la frana al km 7+450, in loc. San Donato, e per la frana al km 11+550, in loc. Il Pino, entrambe nel Comune di Certaldo, a dimostrazione della volontà di risolvere una volta per tutte e in modo sistematico gli effetti di un fenomeno franoso che ha interessato la strada Certaldese per ben quattro volte e in quattro punti diversi, creando disagi e problemi di sicurezza dovuti ai restringimenti di carreggiata ormai presenti da troppo tempo."

Ma andiamo per ordine, scendendo da Montespertoli a Certaldo e superata la frana di Lucardo, i cui lavori sono appena iniziati, entriamo nel Comune di Certaldo e incontriamo altri tre punti in cui la strada è stata interessata da altrettante frane:

- Frana al km 7+450, in loc. San Donato, risalente al 2021 e il cui intervento risolutivo ha un costo complessivo di 340.000,00 euro. Il 4/12/2025 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo e all'affidamento dei lavori. L'inizio dei lavori, che il progetto prevede di ultimare in 50 giorni, è subordinato all'adozione dei decreti di esproprio. Salvo imprevisti o varianti in corso d'opera, si prevede di concludere i lavori entro dicembre 2026.

- Frana al km 10+200, in loc. Betto, risalente al settembre 2022 e il cui intervento risolutivo, dopo un primo intervento di somma urgenza che impose la chiusura al transito dal 14/9/2022 al 4/11/2022, si è concluso in data 23/12/2024, con un costo complessivo di 565.000,00 euro.

- Frana al km 11+550, in loc. Il Pino, risalente a molti anni fa e già oggetto di un intervento nel 2013. L'intervento risolutivo ha un costo complessivo di 1.587.000,00 euro. Il 18/2/2026 si è provveduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo, la cui approvazione - nonchè l'affidamento dei lavori - è in attesa della definizione delle modalità di bonifica da ordigni bellici. L'inizio dei lavori, che il progetto prevede di ultimare in 210 giorni, è subordinato all'adozione dei decreti di esproprio. Salvo imprevisti o varianti in corso d'opera, si prevede di concludere i lavori entro dicembre 2027.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa