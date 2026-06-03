L'empolese Giovanni Mola diventa Commendatore della Repubblica

Nella giornata di ieri, 2 giugno Festa della Repubblica, si sono tenute in piazza della Repubblica a Firenze le celebrazioni per l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con la cerimonia dell’Alzabandiera, alla presenza delle principali autorità cittadine, civili e militari.

Le celebrazioni sono poi proseguite con la consegna dei diplomi agli insigniti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra questi figura anche il dottor Giovanni Mola, insignito del titolo di Commendatore della Repubblica: sottufficiale dei Carabinieri in pensione che ha prestato servizio presso il Nucleo Anti Sofisticazioni di Firenze, si è sempre distinto per altissimo senso del dovere, passione e professionalità. Ha conseguito risultati di rilievo, operando con rigore e dedizione al servizio della collettività.

Per il Comune di Empoli ha presenziato l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa