Il Liceo Artistico Virgilio di Empoli dipinge le porte della scuola Colombo: l'opera collettiva "In viaggio verso nuove terre"

Scuola e Università Empoli
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Gli studenti della 4A dell'indirizzo Arti Figurative hanno trasformato le porte delle aule in opere d'arte. La presentazione giovedì 28 maggio alla presenza del dirigente scolastico e del Comune

Giovedì 28 maggio alla presenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo Empoli est, Marco Venturini e da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale è stato presentato il lavoro pittorico realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Virgilio di Empoli, classe 4 A dell’ Indirizzo Arti Figurative Pittura, per l’Istituto Comprensivo Empoli Est, Scuola C. Colombo in via Ponzano.

L’intervento artistico intitolato "In Viaggio verso nuove terre", commissionato dalla Scuola C. Colombo ha richiesto una serie di interventi pittorici sulle porte interne delle aule.

Il progetto "In viaggio verso nuove terre" rappresenta non solo nuove destinazioni geografiche ma anche nuove esperienze, emozioni e stati d’animo ritornando alle proprie radici. Il progetto invita a riflettere sulla complessità della scoperta e sugli incontri culturali che hanno plasmato il mondo moderno e il mondo passato.

Le singole opere sono state prima progettate dagli studenti della classe 4° A del Liceo Artistico Virgilio e poi da loro realizzate in loco. Questo lavoro collettivo di progettazione e di realizzazione è stato importante per la sinergia che ha coinvolto l’intera classe e anche per il contatto che c’è stato con gli studenti della scuola Colombo che hanno visto e vissuto tutte le fasi della realizzazione. Ha anche permesso agli studenti lavorando al di fuori del loro ambiente scolastico di entrare profondamente nella realtà del territorio empolese.

Gli studenti sono stati seguiti in ogni fase dalle Professoresse Tiziana Viviani e Antonella Purgante.

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Fonte: Scuola 'Colombo' di Ponzano

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