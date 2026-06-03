Maltempo nella notte in Toscana, più interventi per soccorsi e allagamenti

Cronaca Arezzo
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Ad Arezzo auto rimaste bloccate in sottopassi. Codice giallo prosegue fino alla tarda mattinata di oggi

Il maltempo si è abbattuto questa notte in più zone della Toscana dove, fino alle 12 di oggi mercoledì 3 giugno, è in corso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore in gran parte del territorio regionale. Nelle scorse ore una forte perturbazione si è abbattuta su Arezzo: oltre 40 le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco in pochi minuti. La maggior parte delle operazioni hanno riguardato svuotamento di garage e scantinati allagati, soccorse quattro persone che erano rimaste bloccate con le proprie auto in sottopassi della città.

Per rispondere alle richieste sono intervenute anche squadre dei distaccamenti di Bibbiena e Sansepolcro, a supporto del personale della sede centrale di Arezzo, dalla tarda serata di ieri impegnato anche in un incidente sull'autostrada A1. Questa mattina Anas segnala temporanea chiusura della statale 12 "Dell'Abetone e del Brennero" a Bagni di Lucca, in entrambe le direzioni, a causa di una frana. Sul posto stanno intervenendo personale Anas e forze dell'ordine.

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