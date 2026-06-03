Maltempo nel Pistoiese: frane, esondazioni e allagamenti

Frane, smottamenti ed esondazioni nel Pistoiese, dove il maltempo che ha interessato nella notte la Toscana ha colpito duramente causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato. Il sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, ha attivato immediatamente il sistema di protezione civile che sta svolgendo, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia municipale, al personale del cantiere comunale e ai volontari della VAB, le operazioni di messa in sicurezza, monitoraggio, rimozione dei detriti e ripristino della viabilità delle zone colpite. Intanto il Comune ha annunciato che chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza.

I comuni interessati, oltre a quelli della Piana come Quarrata e Agliana, al momento sono quelli di Pescia e Serravalle. Per quanto riguarda l'Ombrone, non ha evidenziato rilevanti criticità.

I problemi più gravi si sono registrati tra le 3 e le 4 del mattino, quando le intense precipitazioni hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua minori, allagamenti di abitazioni e numerosi smottamenti nelle aree collinari. Lo stesso Capecchi ha effettuato in mattinata un sopralluogo nelle zone maggiormente colpite per verificare l'entità dei danni.

Il sindaco Capecchi ha annunciato che nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di pulizia e ripristino, mentre verrà avviata anche una una ricognizione dei danni subiti da cittadini, attività economiche e infrastrutture pubbliche, necessaria per definire il quadro complessivo delle criticità e programmare gli interventi successivi.

Per le segnalazioni e le richieste di intervento resta attivo il numero del Comune , mentre per il ritiro dei materiali ingombranti danneggiati dall'alluvione è stato predisposto un servizio straordinario da parte di Alia.

Foto da profilo FB sindaco Giovanni Capecchi Foto da profilo FB sindaco Giovanni Capecchi Foto da profilo FB sindaco Giovanni Capecchi

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