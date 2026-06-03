Montelupo protagonista al Novara Dance Experience: vince Irene Fontanelli

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Un successo che proietta la danza di Montelupo Fiorentino sul tetto d'Italia: è quello della danzatrice toscana Irene Fontanelli, che si è piazzata al primo posto nella sezione Modern riservata ai 17 anni al Novara Dance Experience, concorso coreutico nazionale svoltosi domenica 31 maggio.

Fontanelli, allieva della scuola MD Academy di Katia Mancini, con sede a Montelupo Fiorentino, ha ottenuto il punteggio più alto della sua categoria al termine delle esibizioni valutate da una giuria composta da professionisti del settore.

Il risultato le ha inoltre garantito l'accesso ad alcune opportunità legate all'evento, tra cui l'invito al Gala dei Vincitori previsto a Novara il 5 giugno 2026, dove si esibiranno alcuni interpreti internazionali della danza, tra cui Maia Makhateli, Andrea Sarri, Iana Salenko, Dinu Tamazlacaru, Jacopo Bellussi e Romina Contreras. La danzatrice è stata inoltre selezionata per la futura partecipazione a un programma intensivo previsto per la prossima edizione del concorso.

Nel corso dell'anno, Fontanelli ha partecipato anche allo spettacolo teatrale 'Ballare sotto la pioggia', progetto benefico ideato da Mauro Monni a sostegno del Nucleo Operativo della Protezione Civile di Firenze, impegnato nel trasporto di cellule staminali e midollo osseo.

Il concorso di Novara rappresenta uno dei risultati più rilevanti della stagione per la giovane ballerina toscana, che continua il proprio percorso in ambito accademico e artistico.

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