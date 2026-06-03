Nico Paladini inaugura a Castelfiorentino un “Atelier” alla Cappella della Visitazione

La Cappella che in origine ospitava un famoso affresco di Benozzo Gozzoli apre da oggi le sue porte all’artista Nico Paladini, che la trasformerà in uno spazio creativo di sperimentazione e confronto tra arte rinascimentale e linguaggi contemporanei. E’ questo in sintesi l’obiettivo di “Believe. Dipingere il Tabernacolo da Benozzo Gozzoli 1491 a Nico Paladini 2026”, seconda fase di un progetto avviato nel 2025 e che fino al 31 ottobre vedrà l’artista allestire all’interno della Cappella della Visitazione una sorta di “Atelier” aperto alla cittadinanza, un luogo in cui sarà possibile seguire le varie fasi del suo intervento artistico, incentrato sulla corrente del Metropolismo da lui stesso fondata.

Concepito sull’idea di un “ritorno” simbolico di Benozzo Gozzoli nei luoghi originari delle sue opere, e come ritorno dei cittadini a riconoscere questi spazi come identitari, culturalmente fertili, suscettibili di generare nuove letture, il progetto artistico sarà illustrato nei dettagli da Nico Paladini nel corso di un incontro seminariale, aperto a tutti, che si svolgerà presso il Museo Be.Go. (via Testaferrata) sabato 6 giugno, dalle ore 18.00 in poi.

Interverranno per l’occasione la Sindaca, Francesca Giannì, l’Assessore alla Cultura, Franco Spina, la Presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli.

In base alle linee guida del progetto, la Cappella della Visitazione sarà rivestita di un colore nero, inteso come matrice generativa e in grado di amplificare la potenza evocativa delle immagini e delle sue opere. Il percorso, che si presenta come un’esperienza immersiva, si svilupperà intorno al tema della nascita e della rinascita, concludendosi con una riflessione critica sulla società contemporanea. Le varie fasi della realizzazione saranno documentate dall’associazione “Giglio Rosso” con fotografie e riprese video

A partire da domenica 7 giugno, inoltre, saranno inoltre avviati dei “Laboratori d’arte” presso la Cappella della Visitazione aperti alla cittadinanza (adolescenti, adulti, anziani fragili) dove i partecipanti potranno apprendere tecniche artistiche del “collage” e della “foglia oro” saranno coinvolti nella realizzazione di formelle quadrate da inserire in una composizione modulare che sarà alestita a ottobre sulla parete retrostante il tabernacolo, sotto la supervisione dell’artista Paladini e delle operatrici del Museo Be.Go. Gli incontri si terranno domenica 7 giugno, sabato 13, sabato 20 e sabato 27 giugno su due turni orari: 1° turno ore 15.00-16.00, 2° turno ore 16.30-17.30 (info e prenotazioni: 0571.64448, 333.3302866)

Nel mese di luglio, una volta concluso l’intervento artistico, la Cappella della Visitazione aprirà le sue porte per due pomeriggi a settimana, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Sveliamo La Marca”, al fine di renderla visibile a un pubblico più vasto e incentivarne una fruizione anche turistica. Fra settembre e ottobre proseguiranno le aperture straordinarie al pubblico e contestualmente inizieranno i laboratori al Museo Be.Go. con le scuole dell’Istituto Comprensivo. Nel mese di ottobre, infine, si svolgerà la cerimonia di restituzione pubblica del progetto, concepita come performance collettiva e partecipata. Tutte le formelle realizzate durante i laboratori saranno collocate sulla parete retrostante il tabernacolo, intorno al ritratto di Benozzo Gozzoli eseguito da Nico Paladini, dando vita a un intervento artistico corale e permanente, con il fine di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità stimolato dal dialogo artistico tra passato e contemporaneità. L’Associazione Orpheus accompagnerà l’evento con un’esecuzione musicale dal vivo.

Il progetto “Be.Go.Back 2. Benozzo Gozzoli 1491-Nico Paladini 2026” è promosso dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo, con il contributo della Fondazione CR Firenze, in collaborazione con l’Associazione “Giglio Rosso” e l’Associazione “Sveliamo La Marca”.

“Benozzo Gozzoli, genius loci della Valdelsa secondo l’indovinata definizione di Paolucci – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – torna a far sentire la sua presenza simbolica nella Cappella che vide la realizzazione di un suo famoso affresco, oggi visitabile al Museo Be.Go., grazie al linguaggio contemporaneo di Nico Paladini, nell’ambito di un cammino avviato lo scorso anno e che punta a riscoprire e a valorizzare i luoghi della cultura meno conosciuti del nostro territorio. Un progetto artistico che si propone di coinvolgere giovani e adulti, adolescenti, studenti, anziani fragili, nella realizzazione di un’opera collettiva che facendo tesoro del passato si proietterà sul nostro presente, stimolando la creatività, il senso di appartenenza e una nuova consapevolezza della ricchezza del nostro patrimonio storico artistico. Un ringraziamento alla Fondazione Teatro del Popolo, che ha reso possibile questo progetto, alla Fondazione CR Firenze che lo ha sostenuto e alle associazioni del territorio che vi prenderanno parte con competenza, disponibilità, professionalità”

“Questo progetto – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - nasce dall'idea di una cultura a portata di mano, che si fondi sull'esperienzialità, sulla scoperta e la condivisione. Un dispositivo in grado di riannodare legami con il territorio, riconquistare uno spazio identitario, costruire un nuovo spirito di comunità. È riterritorializzazione, per riprendere Deleuze, di uno spazio che torna ad essere luogo abitato grazie alla ricostruzione di un legame con la comunità, destinataria e co-protagonista di questa storia. Tra poche settimane, la Cappella della Visitazione tornerà nuovamente ad essere, con l’intervento artistico di Nico Paladini, un luogo vissuto da noi Castellani: una nuova proposta artistica da far crescere insieme”

“Sostenere BeGoBack 2 – osserva la Presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli - significa per la Fondazione Teatro del Popolo scommettere nuovamente su una cultura aperta, partecipativa e capace di modellare il territorio e le persone che lo abitano. Vedere la Cappella della Visitazione tornare a vivere come luogo dinamico di sperimentazione, dove passato e presente si incontrano grazie al coinvolgimento attivo di cittadini, scuole e associazioni, è la conferma di quanto l'arte possa unire e allo stesso tempo valorizzare la nostra comunità.”

Fonte: Comune di Castelfiorentino