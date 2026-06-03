Non rispetta le prescrizioni, giovane finisce in carcere a Pisa

Nel pomeriggio di lunedì 1° giugno i carabinieri di Pisa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, nei confronti di un giovane di 28 anni. Il provvedimento, che dispone la custodia in carcere in sostituzione della precedente misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato emesso il giorno stesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Pisa. La decisione, viene spiegato in una nota dell'Arma, è scaturita a seguito delle reiterate violazioni commesse dal giovane alle prescrizioni che gli erano state precedentemente imposte dall'Autorità Giudiziaria.

Il 28enne, di origine straniera, già noto alle forze dell'ordine, dovrà espiare una pena residua complessiva di 6 anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione. La condanna è relativa al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, per condotte illecite commesse nel territorio di Massa in un arco temporale compreso tra il 2019 e il 2022. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Pisa, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.