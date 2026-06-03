Come sarà la nuova piazza Matteotti: il progetto si presenta agli empolesi

È stato approvato il progetto esecutivo di realizzazione della nuova piazza Matteotti: a breve infatti partiranno i lavori che daranno un nuovo volto agli storici 'giardini' di Empoli.

Un restyling che porta al centro della piazza servizi e attrazioni, qualifica le aree gioco con attrezzature rinnovate e mantiene l'anello per il passeggio. I 'giardini' tornano i 'giardini', questo il motto con cui verrà lanciato il progetto, che sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza in un incontro pubblico.

L'appuntamento è fissato per lunedì 8 giugno alle 21 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli (via dei Neri, 15) alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, dell'assessore Simone Falorni, della dirigente Roberta Scardigli e dei progettisti dello studio Fantappiè Pagnano Architetti.

La cittadinanza è invitata a partecipare.