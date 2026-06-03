Oste, neopatentato in stato di ebbrezza colpisce tre auto

Nella serata di mercoledì 27 maggio, intorno alle ore 22, si è verificato un incidente stradale in piazza Amendola a Oste che ha visto coinvolto un giovane automobilista neopatentato. Il conducente, alla guida del proprio veicolo, ha perso il controllo del mezzo andando a urtare violentemente contro tre vetture regolarmente parcheggiate lungo il perimetro della piazza. L'impatto ha causato danni materiali ai veicoli coinvolti ma, fortunatamente, non si registrano feriti: sia il giovane che eventuali passanti sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Montemurlo per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Sottoposto agli accertamenti per la verifica del tasso alcolemico tramite etilometro, il ragazzo è risultato positivo con valori superiori ai limiti consentiti dalla legge, aggravati dalla sua condizione di neopatentato (per i quali la normativa prevede tolleranza zero). Alla luce di quanto emerso, gli agenti del Comando di via Toscanini hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida, inviata alla Prefettura per il formale provvedimento di sospensione e alla redazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. «L'episodio ricorda ancora una volta ancora l'importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e i rischi legati alla guida sotto l'effetto di alcol. – sottolinea l’assessore alla polizia locale, Giuseppe Forastiero - L’attività di controllo, portata avanti dai nostri agenti, vuole fare prevenzione e sanzionare comportamenti che mettono a repentaglio l'incolumità pubblica». Anche la comandante della polizia locale, Enrica Cappelli, ricorda l’importanza dell’alcol zero per i neo patentati:«Quando si deve guidare è sempre bene non bere alcolici. L'alcol rallenta i riflessi, riduce la capacità di giudizio, e peggiora la coordinazione. Gli effetti sono pericolosi per tutti, ma lo sono ancor di più per chi ha preso la patente da pochi mesi. L’alcol diminuisce la capacità di concentrazione e i riflessi sono rallentati. Allora la soluzione è solo una: zero alcol alla guida». La polizia locale di Montemurlo porta avanti durante l’anno varie iniziative di sensibilizzazione dei ragazzi e dei cittadini adulti, come il simulatore di guida che imita l’effetto. della guida in stato di alterazione.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

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