Estrae coltello e colpisce i tavoli di un circolo: arrestato

Un 28enne ha estratto un coltello a serramanico e ha colpito dei tavoli all'interno di un locale. Si sono vissuti attimi di tensione in un circolo fuori da Pistoia. A lanciare l'allarme, la sera del 27 maggio, è stato un agente della squadra volante della questura di Prato - in quel momento libero dal servizio e presente nel locale.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della volante locale, che hanno individuato il soggetto seduto fuori. L'uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Nelle tasche dei pantaloni i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico di 18 centimetri complessivi, con una lama di otto centimetri dotata di sistema di blocco dell'apertura.

Non potendo giustificare il possesso dell'arma, il 28enne è stato dichiarato in stato di arresto. Il provvedimento è stato convalidato.