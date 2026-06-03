Ponsacco, dieci bus bloccati da un'auto in sosta vietata

At- autolinee toscane informa che stamani mattina, 3 giugno 2026, a Pontedera (PI) per un autoveicolo parcheggiato in sosta vietata è stato sostanzialmente bloccato il servizio bus di trasporto pubblico locale per oltre 1 ora. Nel blocco sono stati coinvolti molti studenti che sono arrivati alle rispettive scuole in forte ritardo rispetto al normale orario di ingresso.

Questi i fatti: alle 6:48 circa, in via Carducci a Ponsacco (PI), un’auto privata in divieto di sosta ha bloccato il transito dell’autobus snodato della Linea 380. Solo dopo circa 1 ora, attorno alle 7:40 e solo dopo l’intervento dei Carabinieri che hanno fatto spostare l’autoveicolo, il transito è tornato regolare e via via anche il servizio di trasporto pubblico su gomma. Nel frattempo, però, in quel blocco del traffico di circa 1 ora sono rimasti coinvolti numerosi bus, in particolare i bus delle Linee 380, 400, 410, 430, 450, 460, 500 che seguivano a breve distanza.

In totale sono rimasti fermi 10 autobus. La sala radio di at, proprio per evitare che altri bus ancora finissero nel blocco, ha fatto deviare le successive corse su via 1° Maggio. Purtroppo, il disagio maggiore è stato per tanti studenti: coloro che erano sui bus sono arrivati tardi a scuola, altri che attendevano alle fermate (soprattutto della Linea 380 e della Linea 400), ad esempio a Perignano, hanno dovuto trovare soluzioni alternative perché il bus è sì poi transitato, ma evidentemente con un ritardo eccessivo.

at-autolinee toscane ha dato mandato al proprio ufficio legale di valutare se vi siano le condizioni per azioni legali sia in sede civile che penale nei confronti del proprietario dell’autoveicolo che, parcheggiato in divieto di sosta, ha provocato il blocco del servizio di trasporto pubblico su gomma.

Fonte: At Ufficio Stampa

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