Ritrovata anfora del I secolo d.C. all'Elba: una denuncia

Un importante reperto archeologico risalente all’epoca romana è stato recuperato dai carabinieri di Porto Azzurro, all'Elba. In una proprietà nell'entroterra, tra la vegetazione, è stato individuato un grande manufatto in terracotta che, fin da subito, ha attirato l’attenzione dei militari, facendo sì da attivare immediatamente le procedure previste per la tutela del patrimonio culturale.

Gli approfondimenti tecnici hanno successivamente confermato che si trattava di un’anfora romana del tipo “Haltern 70”, risalente alla seconda metà del I° secolo d.C. e originaria dell’antica Hispania Baetica, nell’attuale Spagna meridionale. Si tratta di un contenitore utilizzato in epoca romana per il trasporto di vino, mosto cotto e altri prodotti alimentari destinati al commercio marittimo.

Al termine degli accertamenti, un uomo residente sull’Isola d’Elba e possessore del manufatto è stato denunciato per ricettazione. L’anfora presentava caratteristiche compatibili con un recupero avvenuto in ambiente marino e la sua detenzione sarebbe avvenuta al di fuori dei canali previsti dalla normativa vigente in materia di beni culturali.

Il reperto, riconosciuto di interesse archeologico, è stato affidato in custodia alla competente Soprintendenza, che ne curerà la conservazione e la valorizzazione presso il deposito del Centro Culturale “De Laugier” di Portoferraio e sarà acquisito al patrimonio dello Stato.